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Жители Елабуги сообщили о звуках взрывов на фоне предупреждения об атаках ВСУ

Mash: жители Елабуги в Татарстане рассказали о звуках взрывов

Жители города Елабуги в Татарстане рассказали о звуках взрывов в небе. Предварительно, в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил Telegram-канал Mash.

Один из местных жителей заявил, что обломки украинского беспилотника упали недалеко от города. О последствиях предполагаемой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ничего официально не сообщалось.

Режим «Беспилотная опасность» в Татарстане вводили два дня подряд — 13 и 14 июня. Например, 13 июня он действовал с 3:10 до 7:15 утра, а накануне — с 6:10 до 10:12. В это время местные жители жаловались на проблемы с доступом к мобильному интернету.

Власти Татарстана объяснили, что снижение скорости мобильного интернета может наблюдаться во время сигнала «Беспилотная опасность». Эти ограничения носят временный характер и необходимы для защиты населения в период действия режима повышенной готовности.

Ранее в Госдуме объяснили необходимость отключения интернета на массовых мероприятиях.

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