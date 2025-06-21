В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Казани ввели ограничения на вылет и посадку самолетов

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на вылет и посадку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казань», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:45 по московскому времени.

Незадолго до этого аналогичные ограничения вводились в аэропорту Тамбова.

18 июня сообщалось, что компания 3mx представила систему «Булат-онлайн», автоматический комплекс обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Новая разработка предназначена для организации безопасности мероприятий и гражданских объектов. Ее можно интегрировать с другими системами, например видеофиксации, и получать еще и видео в режиме онлайн, устройство поддерживает защищенный протокол EGTS (Единая государственная система телематики).

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.