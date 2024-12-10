Глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками

Вооруженные силы Украины активно используют беспилотные летательные аппараты и западное вооружение для нанесения ущерба объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспорта на территории России. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил председатель НАК и директор ФСБ Александр Бортников, слова которого передает ТАСС.

Он отметил, что «беспрецедентная ресурсная поддержка Киева со стороны коллективного Запада привела к значительному росту террористических посягательств в различных регионах страны». Бортников подчеркнул, что для атаки на отечественную оборонно-промышленную, энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ применяют беспилотники и ракетные системы западного производства, которые позволяют наносить удары глубоко внутри России. Видео его выступления было распространено НАК.

Утром 10 декабря украинские бойцы предприняли неудачную попытку нанести удар по военному аэродрому на территории Саратовской области.

Ранее российский дрон залетел в форточку к украинскому пулеметчику.