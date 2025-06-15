Украинский БПЛА в небе Татарстана попал на видео

Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором украинский беспилотник атакует город Елабугу в Татарстане.

На кадрах видно, как БПЛА летит по небу.

Днем жители Елабуги рассказали о звуках взрывов в небе. По предварительной информации, в регионе работала система противовоздушной обороны. Один из очевидцев утверждал, что обломки украинского беспилотника упали недалеко от города.

Вскоре глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил, что республика подвергалась налету вражеских дронов. По его словам, при ликвидации БПЛА осколки одного из них упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадали 13 граждан, состояние одного из них оценивается как тяжелое. А на месте падения обломков беспилотника возник пожар. СК возбудил дело по факту атаки БПЛА на Татарстан.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.