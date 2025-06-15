Иран запустил третью волну баллистических ракет по Израилю

Третья волна баллистических ракет и беспилотников выпущена из Ирана по израильской территории. Об этом сообщает агентство иранское IRNA.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в воздухе находятся не менее 70 воздушных объектов. В зоне поражения Иерусалим и Тель-Авив.

В свою очередь агентство Reuters сообщает, что сирены воздушной тревоги и взрывы слышны в Тель-Авиве, в небе Иерусалима заметили ракеты.

Незадолго до этого Иран нанес вторую серию ударов по Израилю баллистическими ракетами. Сообщалось, что в воздушное пространство над Ближним Востоком поднялось большое число беспилотников Shahed. Они летят к Израилю через Сирию, Иорданию и Ирак.

В ночь на 15 июня Иран возобновил атаки на Израиль в ответ на направленную против страны агрессию. Более 40 ракет атаковали город Хайфу. В ударе также участвовали беспилотные летательные аппараты. Поражены были нефтеперерабатывающий завод, а также ключевые военные объекты и предприятия по производству оружия.

В ответ Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по нефтехранилищу в Тегеране. На опубликованных журналистами кадрах видно, как над территорией хранилища клубился дым.

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Ранее в США назвали сроки окончания операции Израиля.