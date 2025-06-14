Иран выпустил более 40 ракет по израильской Хайфе

Иран возобновил атаки на Израиль в ответ на направленную против себя агрессию. Об этом сообщает Al Manar.

Как отмечается, десятки ракет атаковали город Хайфу.

Иранское государственное телевидение (IRIB) уточняет, что в ударе также участвовали БПЛА.

По данным Bloomberg, в израильском портовом городе более чем 40 ракет поразили ключевые военные объекты и объекты по производству оружия. Руководство Армии обороны Израиля находится в укрытиях.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак пострадали десятки человек. В Иране утверждают, что планируют выпустить по территории Израиля как минимум 2 тыс. ракет, а также угрожают ударить по военным объектам Франции, Британии и США на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Иране рассказали, что стало поводом для атак Израиля.