На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

«Будет разрушительный удар»: Иран выпустил ракеты по Израилю

Иран атакует Израиль «разрушительными ударами»
close
Fatima Shbair/Getty Images
Израиль 14 июня атаковал подземное хранилище крылатых ракет и пусковых установок, а также газовое месторождение «Южный парс» в Иране. Тегеран в ответ на израильскую атаку пообещал в скором времени начать «разрушительные удары». Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что королевство направляет дополнительные силы, в том числе самолеты, на Ближний Восток на фоне обострения в регионе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
23:50

23:44

КСИР Ирана подтвердил, что начал наносить удары по Израилю.

23:39

Мощные взрывы прозвучали в израильском городе Хайфа на фоне атак гиперзвуковых баллистических ракет Ирана, сообщает телеканал Press TV.

23:34

Зафиксированы падения иранских ракет в Хайфе и в Нижней Галилее, сообщает израильский портал Ynet.

23:29

Иран начал массированную комбинированную атаку на Израиль с использованием баллистических ракет и беспилотников, передает агентство IRNA.

23:20

23:16

Армия обороны Израиля заявила, что наносит удары по военным целям в Тегеране.

23:11

Иран запустил ракеты в сторону Израиля, передает агентство Fars.

23:07

❗️ Армия Израиля сообщила, что зафиксировала пуски ракет с территории Ирана, средства ПВО работают над перехватом целей.

22:56

ЦАХАЛ призвал жителей Израиля держаться вблизи защищенных убежищ из-за ожидаемой атаки Ирана.

22:54

Замглавы разведки ВКС КСИР Хосроу Хасани погиб 13 июня во время израильских ударов по Ирану, передает NourNews.

22:50

Вашингтону не удастся навязать свои требования Тегерану за счет атак Израиля по Ирану, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

22:43

Иранская система ПВО уничтожила над городом Мешхедом неизвестный летающий объект, передает иранское госагентство Tasnim.

22:40

Иранский чиновник Коусари сообщил, что Тегеран не исключает перекрытия Ормузского пролива, через который идет 20% всей мировой нефти. Он заявил, что Иран «без колебаний» сделает это, если власти страны примут такое решение. По словам российского сенатора Пушкова, закрытие пролива приведет к резкому росту цен на нефть — до $130 за баррель. Эксперт Юшков считает, что этот сценарий станет «шоком для мирового рынка». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

22:31

Нетаньяху заявил, что Израиль атакует Иран «при явной поддержке Трампа и американского народа».

22:26

⚡️ Израиль имел информацию о намерении Ирана передать ядерное оружие своим сателлитам в регионе, заявил Нетаньяху.

22:22

Израиль считает, что при нынешнем темпе может завершить конфликт с Ираном «за считаные дни», сообщает Fox News со ссылкой на израильские разведслужбы.

22:09

❗️ Трамп заявил, что поддерживает мнение Путина о необходимости положить конец конфронтации Израиля с Ираном.

22:00

Президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он длился 50 минут, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В ходе беседы лидер США назвал эффективными удары Израиля по Ирану. Путин, в свою очередь, осудил операцию Израиля и заявил о готовности РФ осуществлять посредничество между сторонами конфликта.

21:56

ВМС Ирана «остановили» в Оманском заливе британский эсминец-разведчик, который мог наводить израильские ракеты, вынудив его изменить курс, сообщает иранское агентство Mehr.

21:51

❗️ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что иранский режим дважды пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа.

21:45

21:40

Армия обороны Израиля сообщила, что атаковала иранское подземное хранилище крылатых ракет и пусковых установок. По данным госТВ Ирана, Тегеран пообещал в скором времени начать «разрушительные удары». Британский премьер Кир Стармер заявил, что королевство направляет дополнительные силы, в том числе самолеты, на Ближний Восток на фоне обострения в регионе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Путин и Трамп обсудили продолжение переговоров РФ и Украины. Военная операция, день 1207-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1207-й день
Протестующие против политики Трампа прошли маршем по Вашингтону
«Шоковый сценарий для цен на нефть»: в Иране пригрозили закрыть Ормузский пролив
Иранский депутат Коусари заявил, что Тегеран обсуждает закрытие Ормузского пролива
Пезешкиан заявил, что Иран не стремится обладать ядерным оружием
Иранское телевидение анонсировало новые атаки по Израилю
Нетаньяху заявил, что Израиль атакует Иран при поддержке американцев
Иран отказался оповещать МАГАТЭ о своих шагах в ядерной сфере
Новости и материалы
Стало известно об ударе Израиля по Йемену
В Британии анонсировали переброску новых истребителей на Ближний Восток
Иран выпустил более 40 ракет по израильской Хайфе
В Москве женщина на Kia влетела в подростка на питбайке
Трамп может сесть за руль болида «Формулы-1»
ЦАХАЛ сообщил, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля
Названо условие для участия российских теннисистов на «Уимблдоне»
Жителям Израиля велели оставаться около убежищ
Назван надежный немецкий минивэн за 2 млн рублей
Чемпион «Больших шлемов»: назвал причину поражения Медведева
Антон Миранчук раскрыл мотивацию выступать за сборную России
Эрдоган обсудил с Трампом способ решения конфликта Израиля и Ирана
Булыкин назвал задачу, которую «Локомотив» должен ставить в РПЛ
На Украине в полицию поступила жалоба из-за русских песен на концерте Сердючки
Жителей Техаса попросили самоизолироваться из-за пожара на заводе
В пригороде Вашингтона началась акция противников Трампа
Трамп заявил, что дольше обсуждал с Путиным Иран, чем Украину
Нетаньяху обвинил Иран в желании распространить ядерное оружие в регионе
Все новости
Нетаньяху: Иран дважды пытался ликвидировать Трампа
Погиб один из создателей народного ополчения Запорожской области
Патриарх Кирилл заявил, что не боится самолетов НАТО
«Его слова больнее пуль». Зеленский пожалуется Трампу на главу Пентагона
Зеленский заявил, что высказывания главы Пентагона Хегсета деморализуют Киев
«Украина не готова к проведению в оперативном режиме». Как проходит обмен пленных между Киевом и Москвой
Россия и Украина приступили к проведению бессрочных санитарных обменов
Виталий Рюмшин
Тегеран за две недели: чем закончится война Израиля и Ирана?
Регине Тодоренко — 35
Открытки и поздравления с Днем медика — 2025
Что пожелать в День медика врачам, медсестрам, медбратьям, санитарам и фельдшерам
«Это будет болезненно»: в Иране пригрозили ударить по военным базам США
Иран пригрозил ударить по объектам Франции, Британии и США после атаки Израиля
«Голос», «Орел и решка» и скандал с отменой: как сейчас живет Регина Тодоренко
Телеведущей Регине Тодоренко исполнилось 35 лет
Британский ученый из Израиля. Где сейчас Анатолий Чубайс?
Анатолию Чубайсу 16 июня исполняется 70 лет
«Не было сил громко стонать»: почему аборты в позднем СССР остались кошмаром женщин
Самые жуткие способы «криминальных абортов» в позднем СССР
«Был уверен — живым не вернусь»: добровольный заложник Басаева рассказал о теракте в Буденновске
30 лет назад чеченские боевики захватили более тысячи заложников в Буденновске
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами