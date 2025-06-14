«Будет разрушительный удар»: Иран выпустил ракеты по Израилю

22:40

Иранский чиновник Коусари сообщил, что Тегеран не исключает перекрытия Ормузского пролива, через который идет 20% всей мировой нефти. Он заявил, что Иран «без колебаний» сделает это, если власти страны примут такое решение. По словам российского сенатора Пушкова, закрытие пролива приведет к резкому росту цен на нефть — до $130 за баррель. Эксперт Юшков считает, что этот сценарий станет «шоком для мирового рынка». Подробности – в материале «Газеты.Ru».