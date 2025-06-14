«Будет разрушительный удар»: Иран выпустил ракеты по Израилю

Мощные взрывы прозвучали в израильском городе Хайфа на фоне атак гиперзвуковых баллистических ракет Ирана, сообщает телеканал Press TV.
Зафиксированы падения иранских ракет в Хайфе и в Нижней Галилее, сообщает израильский портал Ynet.
Иран начал массированную комбинированную атаку на Израиль с использованием баллистических ракет и беспилотников, передает агентство IRNA.
❗️ Армия Израиля сообщила, что зафиксировала пуски ракет с территории Ирана, средства ПВО работают над перехватом целей.
Замглавы разведки ВКС КСИР Хосроу Хасани погиб 13 июня во время израильских ударов по Ирану, передает NourNews.
Вашингтону не удастся навязать свои требования Тегерану за счет атак Израиля по Ирану, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Иранская система ПВО уничтожила над городом Мешхедом неизвестный летающий объект, передает иранское госагентство Tasnim.
Иранский чиновник Коусари сообщил, что Тегеран не исключает перекрытия Ормузского пролива, через который идет 20% всей мировой нефти. Он заявил, что Иран «без колебаний» сделает это, если власти страны примут такое решение. По словам российского сенатора Пушкова, закрытие пролива приведет к резкому росту цен на нефть — до $130 за баррель. Эксперт Юшков считает, что этот сценарий станет «шоком для мирового рынка». Подробности – в материале «Газеты.Ru».
Нетаньяху заявил, что Израиль атакует Иран «при явной поддержке Трампа и американского народа».
⚡️ Израиль имел информацию о намерении Ирана передать ядерное оружие своим сателлитам в регионе, заявил Нетаньяху.
Израиль считает, что при нынешнем темпе может завершить конфликт с Ираном «за считаные дни», сообщает Fox News со ссылкой на израильские разведслужбы.
❗️ Трамп заявил, что поддерживает мнение Путина о необходимости положить конец конфронтации Израиля с Ираном.
Президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он длился 50 минут, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
В ходе беседы лидер США назвал эффективными удары Израиля по Ирану. Путин, в свою очередь, осудил операцию Израиля и заявил о готовности РФ осуществлять посредничество между сторонами конфликта.
ВМС Ирана «остановили» в Оманском заливе британский эсминец-разведчик, который мог наводить израильские ракеты, вынудив его изменить курс, сообщает иранское агентство Mehr.
❗️ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что иранский режим дважды пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа.
Армия обороны Израиля сообщила, что атаковала иранское подземное хранилище крылатых ракет и пусковых установок. По данным госТВ Ирана, Тегеран пообещал в скором времени начать «разрушительные удары». Британский премьер Кир Стармер заявил, что королевство направляет дополнительные силы, в том числе самолеты, на Ближний Восток на фоне обострения в регионе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.