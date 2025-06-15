Израиль нанес удар по нефтехранилищу в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по нефтехранилищу в Тегеране. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На опубликованных журналистами кадрах видно, как над территорией хранилища клубится дым.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее иранское телевидение анонсировало новые атаки по Израилю.