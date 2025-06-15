В США назвали сроки окончания операции Израиля

Израиль рассчитывает завершить военную операцию против Ирана в течение дней. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя израильской разведки.

«Думаю, мы можем закончить это в течение [нескольких] дней. <...> Хорошо, что США на нашей стороне», — сообщил источник.

Он отметил, что действия Израиля полностью скоординированы с США.

Премьер-министр Израиля также отмечал, что страна ведет военную кампанию против Ирана, имея явную поддержку президента США Дональда Трампа.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран анонсировал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Иран выпустил более 40 ракет по израильской Хайфе.