Иран обрушил на Израиль вторую волну ударов ракетами

Иран нанес вторую серию ударов по Израилю баллистическими ракетами, сообщает Mash со ссылкой на неназванные иностранные СМИ.

По их данным, в воздушное пространство над Ближним Востоков поднялось и много беспилотников Shahed. Они летят к Израилю через Сирию, Иорданию и Ирак.

До этого Иран выпустил более 40 ракет по израильской Хайфе. В ударе тоже участвовали БПЛА. Поражен был нефтеперерабатывающий завод, ключевые военные объекты и объекты по производству оружия. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак уже пострадали десятки человек. В Иране утверждают, что планируют выпустить по территории Израиля как минимум 2 тыс. ракет, а также угрожают ударить по военным объектам Франции, Британии и США на Ближнем Востоке.

Ранее в США назвали сроки окончания операции Израиля.