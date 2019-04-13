Опубликовано видео полета Су-27СМ над Черным морем сквозь ливень

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В сети появилось видео сопровождения стратегических бомбардировщиков Ту-160 истребителями Су-27СМ в небе над Черным морем. Кадры разместило Минобороны России на YouTube.

Как отмечается, речь идет о полетной тренировке.

«В воздухе пилоты получили координаты самолетов дальней авиации, а затем и условных воздушных целей, приближавшихся к ним», — говорится в комментарии.

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Уточняется, что летчики должны были отработать сопровождение самолетов Ту-160. После этого — выполнить перехват условного противника в воздухе.

Ранее сообщалось, что в США дали оценку обновленным российским истребителям.