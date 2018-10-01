Источник: пропавший вертолет Robinson упал в реку

Представитель оперативного штаба в Иркутской области проинформировал об обнаружении пропавшего вертолета Robinson. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, вертолет нашли в Бодайбинском районе области. По предварительной информации, воздушное судно упало в реку. При этом на борту находился один человек.

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«Ведутся поиски пилота, находившегося на борту воздушного судна», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что спасатели на вездеходе добрались к подножью горы в Момском районе Якутии, где ранее совершил жесткую посадку вертолет Robinson.