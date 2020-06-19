Apple планирует вернуть iOS прежнее название

Блогер-инсайдер Джон Проссер опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост из двух слов «iPhone OS».

Поскольку система для планшетов уже была переименована в iPad OS, данная публикация может говорить о переименовании операционки для iPhone.

Аббревиатура OS использовалась компанием и ранее. Так, до 2010 года операционные системы назывались iPhone OS, а только потом их переименовали в iOS.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ узнали о планах Apple выпустить 9 новых моделей iPhone

— Apple откажется от процессоров Intel