Россия U20

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Надо приходить в себя и желательно побыстрее забросить самим. Но пока шайба в основном у соперников.
Уже в самом конце большинства американская позиционная атака привела к тому, что Саша Хмелевски оказался расторопнее всех на российском пятаке и сумел затолкать диск между щитков Кочеткова. Голевые передачи у Андерсона и Джека Хьюза.
Неуловимый Кирилл Слепец забрал шайбу и убил 40 секунд американского большинства.
Сложный первый период равных команд. Поэтому очень жаль, что нашу шайбу отменили, а американская была чистой. Но сборные Брагина всегда славятся как раз характером. Ничего не потеряно. Мы завершали первый период в большинстве, а второй должны начать вообще в формате 5 на 3. Впрочем, это еще не сто процентов. Подождем решений арбитров. Пока же отдохнем вместе с командами.
Вальстрём снова заряжает, но на этот раз из сложной позиции и неточно. Зато сильно.
Очередной бросок по воротам Кочеткова, но наш голкипер справляется с выстрелом Норриса.
Уже 7-5 по броскам. Все еще в нашу пользу, но в счете-то Россия уступает уже.
Быстрая атака сборной США. Не успели наши парни за Логаном Кокериллом, который затащил шайбу в глубину зоны и сделал пас на пустые ворота Оливеру Вальстрёму. За тем не успел Павел Шэн. Кочетков был бессилен.
Немного небрежно играем в своей зоне, что приводит к неопасному броску по воротам Кочеткова и дальнейшей позиционной атаке. А она, в свою очередь, приводит к вбрасыванию в зоне команды Брагина.
Россия по-прежнему играет с преимуществом. Оно не подавляющее и не ключевое пока, но мы держим соперника на расстоянии от ворот Кочеткова, что важно.
Теперь остановка игры у российских ворот — Кочетков зажал шайбу.
Подержало наше первое звено американцев в зоне после не самого опасного броска Галимова, и в итоге дело закончилось пробросом.
6-2 по броскам в нашу пользу, да и владеет шайбой Россия пока явно побольше.
Первый намек на потасовку: Кемп увозит Галимова с американского пятака после свистка об остановке игры.
2-1 по броскам в пользу сборной России пока.
Можно сказать, что хоккей пока что весьма осторожный. Американцы сегодня не лезут в активный прессинг в чужой зоне. Мы этого не делаем весь турнир в принципе.
Неплохой бросок Алексеева с отскоком от голкипера, продолжением атаки и еще одним выстрелом от синей линии — сейв Примо блином. В ответ американцы провели свою атаку и добились вбрасывания в российской зоне.
Быстрое начало. Обменялись неплохими атаками команды. Все настроены на борьбу.
Поееееехали! Матч начался.
Последние четыре года МЧМ выигрывает команда, лучше всех реализующая большинство. Сегодня встречаются лидеры по этому показателю — Россия первая, американцы на втором месте.
Сборная США без особых проблем обыграла в четвертьфинале Чехию (3:1), Россия же буквально уничтожила словаков (8:3), позволив им что-то сделать только в третьем периоде.
У нас нет проблем с составом — все поправились. Кравцов, покинувший лед в четвертьфинале в середине второго периода и смотревший третий в цивильном с трибуны, в центре второго звена. Готов Коваленко, нет дисквалифицированных.
У США еще на четвертьфинал вернулся потенциальный первый номер ближайшего драфта Джек Хьюз. Форвард сразу сделал голевой пас (второй на турнире в двух проведенных матчах). Очень интересно будет наблюдать за его дуэлью с Василием Подколзиным — тоже одним из главных проспектов драфта-2019.
Сегодня вообще будет битва насмерть, можете не сомневаться.
Этот матч воспринимается досрочным финалом, потому что играющие в 4.00 по Москве второй полуфинал швейцарцы и финны уступают нашей паре. История сражений России и США на молодежном уровне невероятно богата. Например, эти сборные на протяжении последних пяти турниров пересекались в плей-офф!
В прошлом году именно из-за поражения в четвертьфинале от «звездно-полосатых» (2:4) прервалась серия нашей сборной из семи медальных финишей подряд. До того мы очень обидно уступили в полуфинале по буллитам (3:4 Б), зато с 2014 по 2016 годы Россия неизменно останавливала американцев. Дважды в четвертьфиналах и в позапрошлогоднем полуфинале.
Состав молодежной сборной США: Примо (Кейсер). К.Хьюз — Кемп, Фараби — Норрис — Робертсон. Сэмберг — Андерсон, Кейтс — Бэррат — Мэдден. Самуэльссон — Сент-Айвани, Кокерилл — Пёлинг — Вальстрём. Миллер, Друри — Д.Хьюз — Хмелевски, О'Брайен.
Состав молодежной сборной России, выставленный Валерием Брагиным и его штабом на этот полуфинал:
Кочетков (Тарасов). Ил.Морозов — Журавлёв, Муранов — Галимов — Слепец. Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин. Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков. Рубинчик, Марченко — Ив.Морозов — Подколзин, Шашков.
Начало матча запланировано на 0.00 мск.
Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира, в котором встречаются сборные России и США.