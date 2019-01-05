Россия U20

Сложный первый период равных команд. Поэтому очень жаль, что нашу шайбу отменили, а американская была чистой. Но сборные Брагина всегда славятся как раз характером. Ничего не потеряно. Мы завершали первый период в большинстве, а второй должны начать вообще в формате 5 на 3. Впрочем, это еще не сто процентов. Подождем решений арбитров. Пока же отдохнем вместе с командами.