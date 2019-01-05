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Россия U20 США U20

Все или ничего: Россия уступает США в полуфинале. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/2 финала МЧМ Россия - США

Сборная России встречается с командой США в матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
05 января 00:00   |  2 период
Россия U20
Россия U20
0:2
США U20
США U20
0:1, 0:1
Стадион «Роджерс-Арена», Ванкувер | Судьи: Джефф Ингрэм  (Канада), Микаэль Шёквист  (Швеция)
Денисенко2'
Кравцов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Вальстрём
Робертсон2'
Сэмберг2'
0:2Хмелевски
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'26

Надо приходить в себя и желательно побыстрее забросить самим. Но пока шайба в основном у соперников.

'25

ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Саша Хмелевски — 0:2!

'25

Уже в самом конце большинства американская позиционная атака привела к тому, что Саша Хмелевски оказался расторопнее всех на российском пятаке и сумел затолкать диск между щитков Кочеткова. Голевые передачи у Андерсона и Джека Хьюза.

'24

Неуловимый Кирилл Слепец забрал шайбу и убил 40 секунд американского большинства.

'23

Привозим момент на свои ворота, Кочетков тащит бросок Вальстрёма, и в итоге Кравцов отправляется в штраф-бокс за подножку! Большинство для США!

'22

Коваленко набросил на пятак, там Старков бросал и добивал. Очень опасно, но Примо снова справился. В полном составе американцы.

'22

Розыгрыш большинства через Романова, несколько опасных бросков. Примо на месте.

'21

Все-таки обоюдным было удаление. Сэмберг в штраф-боксе, но у нас перестарался Денисенко.

'21

Поееееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

Сложный первый период равных команд. Поэтому очень жаль, что нашу шайбу отменили, а американская была чистой. Но сборные Брагина всегда славятся как раз характером. Ничего не потеряно. Мы завершали первый период в большинстве, а второй должны начать вообще в формате 5 на 3. Впрочем, это еще не сто процентов. Подождем решений арбитров. Пока же отдохнем вместе с командами.

'20

Последние 25 секунд периода в большинстве возила соперника сборная России, но сирена оборвала игру. Однако не погасила страсти. Американцы ударили Кравцова после остановки игры. Дальше была потасовка, и наверняка санкции будут в обе стороны, но изначально рефери уверенно за этот «шлагбаум» показал фол Дилану Сэмбергу! МЫ ДОЛЖНЫ НАЧАТЬ ВТОРОЙ ПЕРИОД В ФОРМАТЕ 5 на 3!

'20

А вот и первое удаление в матче! В чужой зоне, совсем необязательное. Здорово, что не у нас! Джейсон Робертсон перестарался против Журавлёва в нашей зоне и подарил России первое большинство!

'19

Кирилл Слепец классно сыграл в чужой зоне, красиво обыграв Сэмберга, но второй защитник лег под бросок, и от него диск рикошетом улетел куда-то в сторону за площадку.

'18

Вальстрём снова заряжает, но на этот раз из сложной позиции и неточно. Зато сильно.

'17

Очередной бросок по воротам Кочеткова, но наш голкипер справляется с выстрелом Норриса.

'17

Уже 7-5 по броскам. Все еще в нашу пользу, но в счете-то Россия уступает уже.

'16

На кураже идут вперед американцы. Саша Хмелевски смешается слева в центр и бросает — в Кочеткова.

'15

Быстрая атака сборной США. Не успели наши парни за Логаном Кокериллом, который затащил шайбу в глубину зоны и сделал пас на пустые ворота Оливеру Вальстрёму. За тем не успел Павел Шэн. Кочетков был бессилен.

'15

ГООООООООООООООЛ! Оливер Вальстрём — 0:1!

'15

Немного небрежно играем в своей зоне, что приводит к неопасному броску по воротам Кочеткова и дальнейшей позиционной атаке. А она, в свою очередь, приводит к вбрасыванию в зоне команды Брагина.

'13

Россия по-прежнему играет с преимуществом. Оно не подавляющее и не ключевое пока, но мы держим соперника на расстоянии от ворот Кочеткова, что важно.

'12

Теперь остановка игры у российских ворот — Кочетков зажал шайбу.

'12

Подержало наше первое звено американцев в зоне после не самого опасного броска Галимова, и в итоге дело закончилось пробросом.

'11

6-2 по броскам в нашу пользу, да и владеет шайбой Россия пока явно побольше.

'10

Кочетков отбивает шайбу перед собой, и американцы могли бы дослать шайбу в ворота с пятака, если бы не сработали четко наши защитники.

'10

Первый намек на потасовку: Кемп увозит Галимова с американского пятака после свистка об остановке игры.

'9

ГОЛ НЕ ЗАСЧИТАН! Рефери посчитали, что было движение коньком в сторону ворот, что и привело к голу... Очень сложный момент. Жаль. 0:0 — играем дальше.

'9

Позиционная атака нашего четвертого звена, начавшаяся с броска Коваленко. В конечной фазе Подколзин у борта сделал пас назад на Саморукова, тот от синей сделал, скорее, пас, чем бросок на дальнюю штангу, а там от конька Шашкова диск зашел в ворота. Вопрос, засчитают ли гол? АРБИТРЫ СМОТРЯТ ВИДЕО.

'9

ГОООООООООООООООООЛ! Никита Шашков — 1:0!

'8

Опасный, но неточный бросок от Фараби.

'6

Вот и первый момент! Не получилось у Денисенко бросить с убойной точки в упор!

'6

2-1 по броскам в пользу сборной России пока.

'5

Можно сказать, что хоккей пока что весьма осторожный. Американцы сегодня не лезут в активный прессинг в чужой зоне. Мы этого не делаем весь турнир в принципе.

'3

Неплохой бросок Алексеева с отскоком от голкипера, продолжением атаки и еще одним выстрелом от синей линии — сейв Примо блином. В ответ американцы провели свою атаку и добились вбрасывания в российской зоне.

'2

Быстрое начало. Обменялись неплохими атаками команды. Все настроены на борьбу.

'1

Поееееехали! Матч начался.

00:05

Последние четыре года МЧМ выигрывает команда, лучше всех реализующая большинство. Сегодня встречаются лидеры по этому показателю — Россия первая, американцы на втором месте.

00:00

Сборная США без особых проблем обыграла в четвертьфинале Чехию (3:1), Россия же буквально уничтожила словаков (8:3), позволив им что-то сделать только в третьем периоде.

У нас нет проблем с составом — все поправились. Кравцов, покинувший лед в четвертьфинале в середине второго периода и смотревший третий в цивильном с трибуны, в центре второго звена. Готов Коваленко, нет дисквалифицированных.

У США еще на четвертьфинал вернулся потенциальный первый номер ближайшего драфта Джек Хьюз. Форвард сразу сделал голевой пас (второй на турнире в двух проведенных матчах). Очень интересно будет наблюдать за его дуэлью с Василием Подколзиным — тоже одним из главных проспектов драфта-2019.

Сегодня вообще будет битва насмерть, можете не сомневаться.

23:55

Этот матч воспринимается досрочным финалом, потому что играющие в 4.00 по Москве второй полуфинал швейцарцы и финны уступают нашей паре. История сражений России и США на молодежном уровне невероятно богата. Например, эти сборные на протяжении последних пяти турниров пересекались в плей-офф!

В прошлом году именно из-за поражения в четвертьфинале от «звездно-полосатых» (2:4) прервалась серия нашей сборной из семи медальных финишей подряд. До того мы очень обидно уступили в полуфинале по буллитам (3:4 Б), зато с 2014 по 2016 годы Россия неизменно останавливала американцев. Дважды в четвертьфиналах и в позапрошлогоднем полуфинале.

23:52

Состав молодежной сборной США: Примо (Кейсер). К.Хьюз — Кемп, Фараби — Норрис — Робертсон. Сэмберг — Андерсон, Кейтс — Бэррат — Мэдден. Самуэльссон — Сент-Айвани, Кокерилл — Пёлинг — Вальстрём. Миллер, Друри — Д.Хьюз — Хмелевски, О'Брайен.

23:50

Состав молодежной сборной России, выставленный Валерием Брагиным и его штабом на этот полуфинал:

Кочетков (Тарасов). Ил.Морозов — Журавлёв, Муранов — Галимов — Слепец. Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин. Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков. Рубинчик, Марченко — Ив.Морозов — Подколзин, Шашков.

23:45

Начало матча запланировано на 0.00 мск.

23:40

Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира, в котором встречаются сборные России и США.