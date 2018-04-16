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Трансляция
С конца
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'12
Ландер приложился с правого края! Шайба после рикошета едва не влетела в ворота.
'11
'10
'10
Опасно! Галиев бросил сразу после выигранного вбрасывания — Гарипов переместился и отразил шайбу!
'9
'7
Пашнин совершил перехват и доставил шайбу на пятак. Скотт выкатился один на один и бросил верхом — Гарипов ловушкой среагировал!
'6
Казанцы владеют преимуществом, игра идёт в зоне гостей. Много работы у Сорокина.
'5
Ещё момент у «Ак Барса»! Казанцы совершили перехват в чужой зоне, Клинкхаммер выкатился один на один и бросил в угол — Сорокин среагировал!
'4
Хороший темп на первых минутах. Команды действуют на встречных курсах, много бросков.
'3
Опасно! Азеведу по центру влетел в зону, обыграл защитника и вылез на ворота, но не сумел переиграть Сорокина!
'2
Ответ «Ак Барса»! Свитов сделал перевод на дальнюю штангу, Глухов в касание бросил низом — Сорокин щитком зацепил шайбу.
'1
Нестеров подключился к атаке, объехал ворота и прострелил на пятак — никто из партнёров не успел к шайбе.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Эмиль Гарипов — Илья Сорокин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина: «Ак Барс» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Ак Барса».