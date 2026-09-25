Тарифы ЖКХ с 1 октября 2026 года: на сколько вырастут, что именно подорожает и как снизить платежи за коммуналку

В каких регионах РФ коммунальные платежи вырастут сильнее всего и почему

С 1 октября 2026 года россияне вновь увидят в платежках за коммуналку новые цифры. В отличие от январской индексации октябрьская сильнее скажется на домашнем бюджете. Рост тарифов ЖКХ будет существенно варьироваться в зависимости от региона. Чем обусловлено повышение цен на коммунальные услуги, какие факторы на это влияют и как можно снизить размер коммунальных платежей — в материале «Газеты.Ru».

На сколько подорожает ЖКХ в России с 1 октября

В 2026 году индексация платы за коммунальные услуги в России проходит в два этапа.

Первый этап повышения цен на коммуналку произошел 1 января и был мало заметен в семейном бюджете: индексация составила 1,7% для всех регионов.

Второй этап роста тарифов ЖКХ запланирован на второй месяц осени и будет значительно существенней первого. С 1 октября 2026 года индексация коммунальных платежей составит от 8% до 22% в зависимости от субъекта РФ. Это повышение регулируется распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2025 г. № 3413-р.

Среди регионов с наименьшим уровнем индексации тарифов ЖКХ:

Кировская область — 8,90%;

Амурская область — 9,90%;

Астраханская область — 9,90%;

Камчатский край — 9,90%;

Алтайский край — 10%.

Московская область — 12,80%;

Белгородская область — 13%;

Иркутская область — 13%;

Пермский край — 15%;

Москва 15%.

Республика Северная Осетия — Алания — 16,30%;

Тюменская область — 17,20% ;

Тамбовская область — 17,50%;

Республика Дагестан — 19,70%;

Ставропольский край — 22% .

Александр Авилов/Агентство «Москва»

При этом важно понимать: региональный индекс не означает, что каждая строка в квитанции автоматически увеличится ровно на этот процент, пояснил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, научный сотрудник КузГТУ Владислав Скрипко.

Региональный индекс — это показатель изменения совокупной платы за коммунальные услуги. Конкретная динамика зависит от структуры потребления, установленных тарифов на отдельные ресурсы и муниципального образования. Владислав Скрипко научный сотрудник КузГТУ

Генеральный директор управляющей компании «Терра» из Санкт-Петербурга Юлия Федорова обращает внимание: управляющие компании не устанавливают стоимость воды, тепла, электроэнергии, газа или обращения с ТКО. Это регулируемые тарифы, которые утверждаются уполномоченными органами.

«В квитанции у жителя одновременно находятся и коммунальные услуги, и жилищные — управление домом, содержание общего имущества, текущий ремонт, — а также взнос на капитальный ремонт и иногда дополнительные услуги. Поэтому говорить, что «вся квартплата с октября вырастет на 14,6%», например в Петербурге, было бы неправильно», — отметила Юлия Федорова в разговоре с «Газетой.Ru».

Причины неравномерного повышения тарифов ЖКХ в регионах

Коммунальная инфраструктура страны очень неоднородна, отмечает Юлия Федорова.

Так, например, в разных регионах РФ различаются:

исходный уровень тарифов,

структура генерации тепла и электроэнергии,

стоимость топлива и ресурсов,

состояние сетей,

климатические условия,

инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций.

«Нельзя одинаково регулировать территорию с относительно новой инфраструктурой и регион, где накопилась значительная потребность в модернизации сетей», — подчеркнула эксперт .

Важно помнить, что внутри региона цифры на коммунальные услуги могут отличаться по муниципалитетам, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» генеральный директор группы управляющих компаний «Территория комфорта» строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Владимир Кондратьев.

«Отдельные муниципалитеты имеют предельный индекс выше среднего регионального и учитывают местную специфику — состояние инфраструктуры, инвестиционные программы, особенности систем теплоснабжения и водоснабжения. Поэтому в одном городе платеж может вырасти сильнее, чем в среднем по области», — подчеркнул Владимир Кондратьев.

Почему тарифы ЖКХ растут каждый год

Один из важнейших вопросов, который волнует граждан: чем обусловлен рост тарифов и почему каждый год проценты индексации разные. Чтобы ответить на него, нужно понять, из чего складываются расходы на подачу топлива, тепла и воды потребителям.

Коммунальная отрасль — чрезвычайно материало- и энергоемкая, обращает внимание Юлия Федорова.

Растут стоимость электроэнергии и топлива, расходы на материалы и оборудование, ремонт сетей, заработная плата специалистов. Одновременно отрасли нужны инвестиции в модернизацию: изношенную трубу или котельную невозможно бесконечно поддерживать только текущим ремонтом. Все это приводит к росту тарифов ЖКХ. Юлия Федорова генеральный директор УК «Терра»

Алексей Сухоруков/РИА Новости

При этом эксперт рекомендует не сводить тарифное регулирование к простой формуле «выросла инфляция — настолько же вырос тариф». Регулятор рассматривает экономически обоснованные расходы организаций, инвестиционные программы и одновременно должен учитывать допустимую нагрузку на граждан.

«Хороший пример — Петербург. При тарифной кампании на 2026 год Комитет по тарифам исключил из заявок регулируемых организаций расходы почти на 98 млрд рублей, в том числе 29,8 млрд рублей в теплоснабжении, 7,2 млрд — в водоснабжении и водоотведении и 9,8 млрд — в электроэнергетике. То есть заявленные расходы ресурсоснабжающей организации далеко не автоматически перекладываются в платеж населения», — пояснила Юлия Федорова.

Второй важный механизм — бюджетное субсидирование самих тарифов, отмечает эксперт. В Петербурге в 2026 году на применение льготных тарифов для населения город предусмотрел 43 млрд рублей. По данным города, бюджет продолжает компенсировать значительную часть экономически обоснованной стоимости теплоснабжения и часть стоимости обращения с ТКО. Это позволяет не переносить всю нагрузку непосредственно на потребителя.

«Поэтому тарифное регулирование всегда является балансом: инфраструктуру необходимо ремонтировать и модернизировать, но одномоментно переложить все реальные затраты отрасли на жителей тоже невозможно», — отметила Юлия Федорова.

Что именно подорожает с 1 октября

Изменения затрагивают основные коммунальные услуги:

электроэнергию;

отопление и теплоснабжение;

горячее и холодное водоснабжение;

водоотведение;

газоснабжение;

обращение с твердыми коммунальными отходами.

При этом коммунальные услуги необходимо отличать от жилищных платежей.

«Содержание жилого помещения и взнос на капитальный ремонт регулируются отдельно, поэтому их изменение не следует автоматически связывать с федеральными индексами коммунальной платы», — пояснил Владислав Скрипко .

Как снизить нагрузку на семейный бюджет

Чтобы рост цен на коммунальные услуги меньше бил по карману семьи, важно проверить право на меры поддержки.

В первую очередь Владислав Скрипко советует проверить право на меры социальной поддержки. Субсидия на оплату ЖКУ может предоставляться, если рассчитанные расходы семьи на жилье и коммунальные услуги превышают максимально допустимую долю в ее совокупном доходе.

«Конкретный порог и региональные стандарты устанавливает субъект РФ. Помимо субсидий существуют компенсации и льготы для отдельных категорий граждан», — добавил эксперт.

Юлия Федорова советует не забывать и об обычной бытовой экономии.

Среди них:

исправные индивидуальные приборы учета,

своевременная передача показаний,

устранение протечек,

разумное потребление воды и электроэнергии.

Все это действительно позволяет управлять частью платежа.

Как проверить правильность начислений

Юлия Федорова советует начинать сравнение не с общей суммы двух квитанций, а с каждой строки отдельно.

«Сначала посмотрите объем потребления: совпадают ли показания счетчиков с теми, которые учтены при начислении. Затем проверьте примененный тариф. Актуальные тарифы можно найти на сайте регионального тарифного органа и в ГИС ЖКХ. Постановление Правительства РФ № 354 определяет порядок расчета платы как при наличии приборов учета, так и при их отсутствии», — пояснила эксперт.

Отдельно нужно проверить:

не было ли перерасчетов за предыдущие периоды,

как начислено отопление,

правильно ли указано количество проживающих там, где этот показатель влияет на расчет.

Если цифры все равно не сходятся, первый правильный шаг — обратиться к исполнителю конкретной услуги и запросить расчет: к управляющей компании, ТСЖ, ЖСК либо напрямую в ресурсоснабжающую организацию, если действует прямой договор.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«На мой взгляд, вокруг каждой индексации возникает много лишнего напряжения именно потому, что жители видят одну итоговую квитанцию, хотя внутри нее находятся платежи совершенно разной правовой природы. Задача управляющей компании — не только корректно начислить свою часть, но и подробно объяснить человеку: кто установил конкретную сумму, за какой ресурс он платит и от чего этот платеж зависит», — уверена Юлия Федорова.

Чем прозрачнее эта коммуникация, тем меньше недоверия между жителями, управляющей компанией и ресурсоснабжающими организациями.