«Гнусная атака»: ВСУ ударили по гумконвою из Омской области, трое волонтеров погибли

Хоценко: три человека погибли при атаке ВСУ на гумконвой, следовавший в зону СВО

ВСУ атаковали гуманитарную колонну, которая следовала в зону спецоперации из Омской области. Гумконвой попал под удар в районе села Новобогдановка в Запорожской области. В результате трое волонтеров погибли, еще один получил ранения. По мнению губернатора региона Евгения Балицкого, ВСУ намеренно выбрали своей целью гражданских. Глава Омска Сергей Шелест назвал удар украинской армии «гнусной атакой». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы Украины атаковали гуманитарный конвой из Омской области, который следовал в зону спецоперации. Погибли три человека, еще один пострадал. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко.

По его словам, колонна была атакована на территории Запорожской области. Погибшие — жители Тары.

«Это огромное горе. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. Поставил задачу главе района Евгению Николаевичу Лысакову и своему заместителю Ирине Павловне Варнавской оказать необходимую помощь семьям», — добавил глава Омской области.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил атаку. Он рассказал, что удар произошел в районе села Новобогдановка Мелитопольского муниципального округа, жертвами стали волонтеры. По его словам, украинская сторона намеренно выбрала целью гражданских лиц.

«Зеленскому нужна война»

Мэр Омска Сергей Шелест назвал удар украинской армии по гуманитарному конвою «гнусной атакой».

«Напрасно негодяи думают, что смогут запугать русских людей, смогут остановить гуманитарные конвои. Нет, такого не будет. Мы продолжим помогать новым регионам России, будем и дальше оказывать поддержку бойцам специальной военной операции», — отметил глава города.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя атаку на волонтеров, также назвал ее военным преступлением.

«Покушение на гражданское население, отягощенное преднамеренными атаками на гражданских волонтеров, доставляющих гуманитарный груз в зону, где Киев стремится создать невыносимые условия для жизни, является военным преступлением. И этот акт лишь подчеркивает, что [президенту Украины Владимиру] Зеленскому нужна война именно с гражданским населением и создание крайне тяжелых условий для выживания», — поделился он своей оценкой.

Другие удары

ВСУ не впервые бьют по гуманитарным колоннам в новых регионах России. Так, в конце 2025 года в приграничной зоне под обстрел попал гумконвой из Дагестана. В результате погибли замглавы Шамильского района республики Магомеднаби Гаджиев, а также двое сотрудников общественной организации «Самооборона». Еще один сопровождающий получил ранение, его доставили в больницу.

В феврале украинский беспилотник в ЛНР атаковал конвой из Ставропольского края. 58-летний житель Ставрополья погиб на месте. Еще двое волонтеров — женщина и мужчина из Москвы и Подмосковья — пострадали.

В начале сентября ВСУ также атаковали гуманитарную колонну на подъезде к городу Алешки в Херсонской области. Один из волонтеров получил ранения.

«В Алешки шли два микроавтобуса и два грузовика с десятью тоннами гуманитарной помощи — продукты и все необходимое людям, которые живут в тяжелейших условиях. Уже при въезде в город колонну атаковали украинские беспилотники. Сначала подбили первую и последнюю машины, затем начали бить по остальным. К счастью, водителям удалось спастись, хотя один из них получил ранение. Груз до людей не дошел. За колонной следили и прекрасно видели, что перед ними гражданские грузовики с гуманитарной помощью», — рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.