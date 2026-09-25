Президент Финляндии призвал Маска помочь Украине бить по России. Он считает, что это «спасет жизни»

Президент Финляндии призвал Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла использовать спутниковую связь для ударов вглубь России. Ранее глава SpaceX выступал против такого применения своей системы. Сам финский лидер уже неоднократно высказывался в поддержку «дальних» ударов Киева по инфраструктуре РФ и называл их «целесообразной военной стратегией».

Президент Финляндии Александр Стубб обратился к главе SpaceX Илону Маску с просьбой расширить покрытие спутниковой системы Starlink, чтобы Украина могла наносить удары вглубь территории России. Об этом он сам сообщил в интервью агентству Reuters.

«Я призываю Илона Маска предоставить украинцам возможность использовать Starlink в районах, где расположены пусковые установки баллистических ракет — будь то оккупированной территории Украины или на территории России — в стратегических целях, поскольку это спасет жизни», — сказал Стубб.

По его словам, Киев сейчас нуждается в обеспечении противовоздушной обороны, с чем может помочь Starlink, а также в энергетических установках для зимнего периода и деньгах.

При этом финский президент выступил за возобновление переговоров, назвав «самым простым решением» безусловное прекращение огня с последующим обсуждением вопросов безопасности, территорий и других условий урегулирования.

Илон Маск против

На данный момент покрытие системы спутникового интернета Starlink не распространяется на территорию России. С 2022 года украинские силы используют Starlink для связи на линии фронта и управления беспилотниками, однако глава SpaceX Илон Маск ранее несколько раз отказывал Киеву в ответ на просьбу расширить покрытие системы, чтобы ее можно было использовать для дальних ударов по российской территории.

В августе журнал The Atlantic cо ссылкой на источники сообщал, что украинская сторона пыталась добиться соответствующего разрешения от главы SpaceX, однако Маск ссылался на опасность дальнейшей эскалации конфликта. Также, по данным газеты Financial Times, против использования оснащенных Starlink беспилотников для ударов вглубь России выступал президент США Дональд Трамп.

Позднее FT писала, что Илон Маск допустил возможность такого применения системы, однако подчеркнул, что соответствующее решение должно носить политический характер и приниматься Белым домом.

Сам предприниматель ранее называл Starlink «костяком украинской армии» и утверждал, что без спутниковой связи ее передовые подразделения столкнулись бы с серьезными проблемами.

Позиция Стубба

Стубб уже неоднократно поддерживал удары Украины по российской территории и объектам инфраструктуры. Так, в июле он заявил, что нанесение таких ударов поддерживает НАТО и что «дальние» атаки должны подтолкнуть Москву к возвращению за стол переговоров, а украинская кампания ударов уже якобы изменила подход Вашингтона и усилила переговорные позиции Киева.

В тоже время Стубб признавал риски дальнейшей эскалации и говорил, что европейским странам необходимо быть готовыми к возможным ответным действиям России.

В августе финский лидер назвал удары вглубь России «единственным способом» приблизить мирные переговоры. Отвечая на вопрос об атаках на логистические объекты в РФ, Стубб заявил, что считает их «целесообразной военной стратегией», поскольку такие действия, по его мнению, повышают экономическую цену продолжения конфликта и усиливают давление на российское руководство.

«Отвечая на вопрос, считаю ли я, что это целесообразная военная стратегия со стороны Украины, я отвечаю: да, безусловно», — заявил финский лидер после саммита «коалиции желающих» в Киеве.

Он также призвал западные страны предоставить Украине больше средств для нанесения дальних ударов.

В ответ на это заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция финского лидера вызывает «удивление», поскольку незадолго до этого тот сам говорил о необходимости восстановления контактов с Москвой.

«Господин Стубб действительно сделал такие заявления, но кроме удивления это ничего не вызывает. Ведь буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией рано или поздно. И он говорил о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно. Но сейчас мы видим, что все-таки такие эскалирующие заявления возобладали», — сказал представитель Кремля.

Песков также назвал Стубба «ярким представителем партии войны вместе с премьер-министром Великобритании» и заявил, что сторонники подобного подхода хотят продолжения боевых действий.

«Они хотят, чтобы война продолжалась. Они обманывают своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России. Это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются принимать реалии, которые существуют «на земле», — заключил пресс-секретарь президента РФ.