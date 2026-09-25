«Вызывает глубокое сожаление»: президент Южной Кореи обвинил Киев в разглашении тайны

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обвинил Киев в нарушении конфиденциальности после объявления Владимира Зеленского о передаче Сеулу пленных северокорейцев. Он отметил, что обнародование информации «может вызвать многочисленные проблемы», и выразил «глубокое сожаление» из-за действий Украины. При этом тех, кто выступает против соблюдения секретности в таких вопросах, он назвал «предателями».

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Украина нарушила договоренность о конфиденциальности, публично рассказав о передаче Сеулу двух северокорейских военнослужащих, попавших в украинский плен.

«Было уместно со всех сторон не разглашать это, учитывая многочисленные проблемы, которые могло бы вызвать обнародование, и мы договорились так и делать», — написал южнокорейский лидер в соцсети X.

Южнокорейский лидер назвал произошедшее «очень прискорбным» и подчеркнул, что судьба пленных является чувствительным вопросом, который может затронуть внешнюю политику, национальную безопасность и обстановку на Корейском полуострове. Он также ответил оппозиции, критиковавшей решение правительства соблюдать конфиденциальность: по словам Ли Чжэ Мёна, было бы «жестоко и безответственно» разглашать информацию о передаче пленных.

«Тех, кто ради собственной мелкой выгоды ставит под угрозу человеческие жизни, национальные интересы и безопасность, называют <...> предателями», — отметил глава государства.

При этом он подчеркнул, что ему неизвестны обстоятельства, побудившие украинскую сторону нарушить договоренность о конфиденциальности и предать этот факт огласке.

«Это вызывает глубокое сожаление. Я искренне молюсь о том, чтобы как можно скорее закончились эти бесчеловечные войны», — заключил Ли Чжэ Мён.

Зеленский выдал секрет

Владимир Зеленский заявил о передаче пленных во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН: по его словам, двое военнослужащих КНДР были захвачены Вооруженными силами Украины в Курской области в январе 2025 года и позднее выразили желание отправиться в Южную Корею. Северокорейские военные участвовали в освобождении Курской области после вторжения ВСУ в начале августа 2024 года, о полном восстановлении контроля над регионом российский генштаб объявил весной 2025-го.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «не располагает никакой информацией» о передаче бойцов Сеулу, и подчеркнул, что все вопросы, касающиеся военнопленных, находятся в ведении Минобороны России и спецслужб.

По данным агентства Reuters, пленные уже прибыли в Южную Корею. Сам Сеул ранее заявлял, что готов принять северокорейских военнослужащих, оказавшихся в украинском плену, если они сами пожелают переехать в республику.

В офисе президента Украины пояснили, что передача военнопленных была результатом прямых переговоров с Южной Кореей, однако Киев счел странным полностью скрывать отправку захваченных украинскими военнослужащими людей в другую страну.

«Мы открытая страна. Было бы странно, если бы наших военнопленных просто тайно куда-то отправили», — приводит позицию украинской стороны агентство Chosun.

Министерство иностранных дел Южной Кореи отказалось подтвердить эту информацию, сославшись на соображения безопасности военнослужащих и их семей.

В поисках союзников

Спор вокруг пленных произошел на фоне недавних попыток Киева расширить военно-техническое сотрудничество с Южной Кореей. Так, в конце июня глава МИД Украины Андрей Сибига впервые за 11 лет посетил Сеул. В ходе своего визита он заявлял, что накопленный в ходе конфликта боевой и технологический опыт делает Киев привлекательным партнером для Южной Кореи в сфере безопасности.

А в начале июля Южную Корею посетил советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин: попросил предоставить Украине ракеты-перехватчики PAC-3 для комплексов Patriot. Сибига также обращался к Сеулу с просьбой о «поддержке средствами ПВО», а в августе сам Зеленский заявил, что Южная Корея могла бы помочь Киеву системами противовоздушной обороны.

Однако южнокорейские власти отказали Киеву, объяснив решение необходимостью сохранять достаточный запас вооружений на случай действий КНДР, а также опасениями относительно возможной реакции России, сообщила газета Chosun со ссылкой на источники.

10 августа источник агентства Yonhap в южнокорейском МИД подтвердил, что правительство намерено продолжать гуманитарную поддержку Украины, в том числе в энергетике, инфраструктуре, здравоохранении и образовании, но не планирует передавать ей оружие.

При прежней администрации Юн Сок Ёля южнокорейские власти допускали возможность изменения своей политики по экспорту вооружений в зоны конфликтов после сообщений об участии северокорейских военнослужащих в боях на стороне России, однако до прямых поставок оружия дело так и не дошло. Нынешняя администрация президента Ли Чжэ Мёна также заявляла, что не будет передавать Киеву оружие.

Осторожность Южной Кореи распространяется и на поездки собственных граждан на Украину. В августе суд в пригороде Сеула оштрафовал фотожурналиста Чан Чжин Ёна на 5 млн вон, около $3,5 тыс., за то, что в марте 2022 года он отправился снимать боевые действия без специального разрешения правительства. Южнокорейский МИД ввел запрет на такие поездки еще в феврале 2022 года, а суд постановил, что свобода прессы в данном случае не перевешивает риски пребывания в зоне боевых действий.