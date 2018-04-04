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Трансляция
С конца
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'14
Григоренко! Сместился на левый край, обыграл защитника и бросил в угол — Коскинен забрал шайбу.
'13
СКА в полном составе.
'12
Капризов выложил шайбу на Григоренко, который щёлкнул с правого края! Коскинен отбил шайбу перед собой, но добить москвичам не удалось.
'11
'10
Отбились москвичи. Вернулся на лёд Пашнин.
'9
Гости закрепились в чужой зоне. Войнов приложился от синей линии — шайба ушла в сторону.
'8
'7
Петербуржцы совершили перехват в чужой зоне. Гусев бросил с правого края — промах!
'6
Кетов! По центру ворвался в зону и нанёс бросок верхом — шайба прошла рядом с девяткой.
'5
Кетов вошёл в зону и оставил шайбу партнёру. Шипачёв убрал Науменкова и бросил с ползоны — Сорокин на месте!
'4
Два в два убежали гости! Тихонов от борта сделал передачу на пятак, Хафизуллин оказался один на один, но не получился бросок у защитника.
'3
СКА активно вошёл в игру. Шайба практически не выходит из зоны красно-синих.
'2
Гости организовали атаку по центру, Пашнин помешал Шипачёву выкатиться на ворота Сорокина!
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Илья Сорокин — Микко Коскинен.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: ЦСКА — СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 2-1 в пользу СКА.