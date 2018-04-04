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Италия / Серия А
19:30
ДженоаКальяри
2:1
закончен
19:30
УдинезеФиорентина
0:2
закончен
19:30
АталантаСампдория
1:2
закончен
Лига чемпионов
21:45
Севилья Бавария
1:2
закончен
21:45
Ювентус Реал Мадрид
0:3
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАк Барс
1:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
5:4 (ОТ)
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
5:4
закончен
02:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
5:2
закончен
02:30
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
2:1
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
4:0
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
4:5 (ОТ)
закончен
04:00
Калгари ФлэймзАризона Койотс
1:4
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
4:5 (Б)
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксДаллас Старз
2:4
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
112:106
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
121:95
закончен
02:30
Майами ХитАтланта Хоукс
101:98
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик
73:97
закончен
03:00
Чикаго БуллзШарлотт Хорнетс
120:114
закончен
03:00
Хьюстон РокетсВашингтон Уизардс
120:104
закончен
03:00
Милуоки БаксБостон Селтикс
106:102
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
107:111
закончен
03:30
Даллас МавериксПортленд Трэйл Блэйзерс
115:109
закончен
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
107:104
закончен
04:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Лейкерс
117:110
закончен
05:00
Финикс СанзСакраменто Кингз
97:94
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсСан-Антонио Спёрс
113:110
закончен
Биатлон / Чемпионат России
12:15
Женская эстафета 4x6 км
1
ХМАО-Югра-1
1:11:22,7
закончен
14:45
Мужской масс-старт
1
Дмитрий Малышко
38:23,1
закончен
Италия / Серия А
18:00
БеневентоВерона
3:0
закончен
19:30
ТориноКротоне
1:0
1 тайм
19:30
МиланИнтер М
0:0
1 тайм
19:30
КьевоСассуоло
0:0
1 тайм
Кубок России
17:30
Крылья СоветовСпартак
1:3
закончен
Франция / Лига 1
19:45
РеннМонако
0:0
1 тайм
Лига чемпионов
21:45
Барселона Рома
не начался
21:45
Ливерпуль Манчестер Сити
не начался
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАСКА
0:0
1 период
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Баффало СэйбрзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Анахайм ДаксМиннесота Уайлд
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
не начался
02:00
Орландо МэджикДаллас Маверикс
не начался
02:30
Атланта ХоуксМайами Хит
не начался
03:00
Торонто РэпторсБостон Селтикс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио Спёрс
не начался
Биатлон / Чемпионат России
15:30
Женский масс-старт на 12,5 км
1
Маргарита Васильева
39:05,7
закончен
17:15
Мужская эстафета 4x7,5 км
1
ХМАО-Югра-1
1:22,06
закончен
Лига Европы
22:05
РБ Лейпциг Марсель
не начался
22:05
Арсенал ЦСКА
не начался
22:05
Атлетико М Спортинг
не начался
22:05
Лацио Ред Булл Зальцбург
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсПиттсбург Пингвинз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Филадельфия ФлайерзКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:30
Флорида ПантерзБостон Брюинз
не начался
02:30
Детройт Ред УингзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзВегас Голден Найтс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксАризона Койотс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзМиннесота Уайлд
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Црвена Звезда
не начался
20:15
Фенербахче Уникаха
не начался
21:45
Олимпия Милан Панатинаикос
не начался
22:00
Баскония Анадолу Эфес
не начался
22:00
Барселона Химки
не начался
Единая лига ВТБ
17:30
Парма Нижний Новгород
не начался
18:00
Автодор УНИКС
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Милуоки БаксБруклин Нетс
не начался
04:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Денвер НаггетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
ЦСКА СКА
Вратарь ЦСКА Илья Сорокин и игрок СКА Сергей Калинин РИА Новости
Вратарь ЦСКА Илья Сорокин и игрок СКА Сергей Калинин

КХЛ. ЦСКА — СКА. LIVE

Онлайн-трансляция финала Запада в плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА

ЦСКА принимает в Москве петербургский СКА в четвертом матче полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
04 апреля 19:30   |  1 период
ЦСКА
ЦСКА
0:0
СКА
СКА
Стадион «ЦСКА имени Всеволода Боброва», Москва | Судьи: Роман Гофман  (Москва, Россия), Константин Оленин  (Москва, Россия)
Пашнин2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
командный штраф2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'14
Григоренко! Сместился на левый край, обыграл защитника и бросил в угол — Коскинен забрал шайбу.
'13
СКА в полном составе.
'12
Капризов выложил шайбу на Григоренко, который щёлкнул с правого края! Коскинен отбил шайбу перед собой, но добить москвичам не удалось.
'11
Нарушение численного состава у СКА. Широков пошёл отбывать штраф.
'10
Отбились москвичи. Вернулся на лёд Пашнин.
'9
Гости закрепились в чужой зоне. Войнов приложился от синей линии — шайба ушла в сторону.
'8
Удаление у ЦСКА. Пашнин за подножку против Шипачёва получил малый штраф.
'7
Петербуржцы совершили перехват в чужой зоне. Гусев бросил с правого края — промах!
'6
Кетов! По центру ворвался в зону и нанёс бросок верхом — шайба прошла рядом с девяткой.
'5
Кетов вошёл в зону и оставил шайбу партнёру. Шипачёв убрал Науменкова и бросил с ползоны — Сорокин на месте!
'4
Два в два убежали гости! Тихонов от борта сделал передачу на пятак, Хафизуллин оказался один на один, но не получился бросок у защитника.
'3
СКА активно вошёл в игру. Шайба практически не выходит из зоны красно-синих.
'2
Гости организовали атаку по центру, Пашнин помешал Шипачёву выкатиться на ворота Сорокина!
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Илья Сорокин — Микко Коскинен.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: ЦСКА — СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 2-1 в пользу СКА.