Саудовская Аравия

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Трансляция
С конца
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'48
Момент! Игрок сборной Украины пробил в ближний угол, но вратарь перевёл мяч на угловой.
'46
'46
'46
Второй тайм начался.
'45+1
Свисток! 1:1. Матч проходит не в самом быстром темпе, украинцы в целом имеют перевес, но одна ошибка привела к голу Саудовской Аравии.
'45
Футболисты держат мяч в центре поля.
'43
Момент! Кравец пробил в касание в ближний угол после прострела с левого фланга, мяч прокатился совсем рядом со штангой.
'41
Арбитр жёстко поговорил с одним из игроков Саудовской Аравии, при этом ограничился разгорами.
'39
Выровнялась игра, давно уже украинцы ничего не создавали у чужих ворот.
'38
'37
Угловой выполнят игроки Саудовской Аравии.
'36
Быстрая контратака удалась украинцам, удалось дойти до чужой штрафной, но до удара дело не дошло.
'35
Ничего интересного создать с этого стандарта не получилось.
'33
Право на угловой получили украинцы.
'32
'30
Навес с фланга в штрафную украинцев, вышел из ворот голкипер и забрал его в руки.
'29
Момент! Коноплянка получил мяч в штрафной, постарался пробить в дальний угол, но защитник подставился под мяч.
'28
Мяч постоянно находится в центре поля, а до чужих ворот почти не доходит.
'26
Украинцы долго владеют мячом, но пока всё это вдалеке от ворот.
'25
Украинцы по-прежнему много владеют мячом. Но не удаётся создать остроту у чужих ворот.
'24
Отметим, что очень мало зрителей на трибунах.
'23
Пока не в самом высоком темпе идёт игра.
'23
Матч проходит в испанской Марбелье. Поле мокрое — идёт мелкий дождь. И в некоторых местах видно лужи.
'21
'19
Караваев рванул в атаку по правому флангу и навесил в центр штрафной, но Кравец не сумел обработать мяч. Хорошая позиция была у форварда.
'17
Хачериди столкнулся с Аль-Доссари, пытаясь добраться до верхового мяча. Пауза в игре.
'15
Двойная.
'15
Четыре в четыре убежали украинцы! Цыганков сделал передачу на ход Коноплянке, который качнул защитника, ворвался в штрафную и пробил в сетку с внешней стороны.
'13
Украинцы провели атаку по центру. Кравец нанёс неточный удар с дальней дистанции.
'11
Зинченко с левого края ворвался в штрафную и заработал угловой для своей команды.
'9
Сборную Саудовской Аравии возглавляет Хуан Пицци. Испанский наставник последние два года возглавлял Чили и выиграл Кубок Америки-2016.
'7
Марлос рванул по флангу и сделал перевод в штрафную на Коноплянку, но его удар накрыл защитник.
'5
Много потерь у Саудовской Аравии. Не удаётся аравийцам перейти центр поля.
'3
Украинцы сразу же забрали мяч и перевели игру на чужую половину поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Саудовская Аравия — Украина. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.