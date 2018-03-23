Саудовская Аравия

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Каролина ХаррикейнзАризона Койотс
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Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
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закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
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Хьюстон РокетсДетройт Пистонс
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Мартен Фуркад (Франция)
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АргентинаИталия
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02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
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Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
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03:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
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не начался
02:30
Кливленд КавальерсФиникс Санз
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:30
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не начался
03:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
не начался
03:00
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03:30
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
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05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
не начался
05:30
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Произвольная программа
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Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию. Танцевальные пары
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Пападакис/Сизерон (Франция)
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2
Хуббелл/Донохью (США)
80,42
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78,31
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3
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ЙокеритЦСКА
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
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23:00
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Флорида ПантерзАризона Койотс
не начался
02:00
Оттава СенаторзКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Филадельфия СиксерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
02:00
Орландо МэджикФиникс Санз
не начался
03:00
Хьюстон РокетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Даллас МавериксШарлотт Хорнетс
не начался
Саудовская Аравия Украина
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка РИА Новости
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка

Футбол. Украина пропустила от Саудовской Аравии. LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча Саудовская Аравия — Украина

Соперник сборной России по группе на чемпионате мира Саудовская Аравия встречается с национальной командой Украины в товарищеском матче. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию.
Товарищеские матчи 1  |   23 марта 22:00   |  2 тайм
Саудовская Аравия
1:1
Украина
1:1
Стадион «Мунисипаль де Марбелья», Марбелья | Главный судья: Альберто Ундиано Мальенко (Памплона, Испания)
Хавсави 21'
Аль-Мувалад 38'
Кравец 32'
Степаненко 46'
Цыганков 46'
Подробная статистика матча
Основные составы
21 (в)   Яссер Аль-Мосайлем
3 (з)   Усама 
19 (з)   Саид Аль-Мувалад 38'
13 (з)   Ясир Аль-Шахрани
2 (з)   Мансур Аль-Харби
5 (з)   Омар Хавсави 21'
18 (п)   Салем Аль-Доссари
17 (п)   Тайсир Аль-Джассим
8 (п)   Яхья Аль-Шехри
14 (п)   Абдулла Отайф
10 (н)   Мохаммад Аль-Сахлави
21 (в)   Андрей Лунин
3 (з)   Евгений Хачериди
4 (з)   Николай Матвиенко
23 (з)   Ярослав Ракицкий
6 (п)   Тарас Степаненко 46' 46'
20 (п)   Александр Караваев
15 (п)   Виктор Цыганков 46' 46'
11 (п)    Марлос
10 (п)   Евгений Коноплянка
17 (п)   Александр Зинченко
9 (н)   Артём Кравец 32'
Запасной состав
22 (в)   Фаваз Аль-Куарни
12 (з)   Хассан Фаллах
25 (з)   Мотаз Хавсави
9 (п)   Абдулфаттах Асири
27 (п)   Мохаммед Кану
16 (п)   Хуссейн Аль-Мугахви
6 (п)   Ибрахим Галеб
11 (п)   Абдулла Аль-Хайбари
26 (п)   Ахмед Аль-Фики
23 (н)   Моханад Абу
20 (н)   Мохаммед Аль-Кувайкиби
15 (н)   Салман Аль-Машер
12 (в)   Андрей Пятов
1 (в)   Денис Бойко
2 (з)   Богдан Бутко
5 (з)   Эдуард Соболь
18 (з)   Иван Ордец
14 (п)   Руслан Ротань 46' 46'
29 (п)   Виталий Буяльский
34 (п)   Иван Петряк
8 (п)   Руслан Малиновский
28 (п)   Владимир Шепелев
22 (п)   Виктор Коваленко
41 (н)   Артём Беседин
Удары
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Владение мячом
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'48
Момент! Игрок сборной Украины пробил в ближний угол, но вратарь перевёл мяч на угловой.
'46
Буяльский на поле.
'46
Цыганков заменён. Неплохой матч он провёл.
'46
Второй тайм начался.
'45+1
Свисток! 1:1. Матч проходит не в самом быстром темпе, украинцы в целом имеют перевес, но одна ошибка привела к голу Саудовской Аравии.
'45
Футболисты держат мяч в центре поля.
'43
Момент! Кравец пробил в касание в ближний угол после прострела с левого фланга, мяч прокатился совсем рядом со штангой.
'41
Арбитр жёстко поговорил с одним из игроков Саудовской Аравии, при этом ограничился разгорами.
'39
Выровнялась игра, давно уже украинцы ничего не создавали у чужих ворот.
'38
ГОЛ! Подача с вращением от ворот, игрок Саудовской Араваии скинул мяч почти во вратарскую, а там Аль-Мувалад в одно касание перевёл мяч в ближний угол.
'37
Угловой выполнят игроки Саудовской Аравии.
'36
Быстрая контратака удалась украинцам, удалось дойти до чужой штрафной, но до удара дело не дошло.
'35
Ничего интересного создать с этого стандарта не получилось.
'33
Право на угловой получили украинцы.
'32
ГОЛ! Коноплянка получил мяч на левом фланге, осмотрелся, увидел партнёра и отлично подал на Кравеца. Защитник выбрал неправильную позицию, не сумел дотянуться до мяча, а Кравец точно послал мяч головой в самый угол.
'30
Навес с фланга в штрафную украинцев, вышел из ворот голкипер и забрал его в руки.
'29
Момент! Коноплянка получил мяч в штрафной, постарался пробить в дальний угол, но защитник подставился под мяч.
'28
Мяч постоянно находится в центре поля, а до чужих ворот почти не доходит.
'26
Украинцы долго владеют мячом, но пока всё это вдалеке от ворот.
'25
Украинцы по-прежнему много владеют мячом. Но не удаётся создать остроту у чужих ворот.
'24
Отметим, что очень мало зрителей на трибунах.
'23
Пока не в самом высоком темпе идёт игра.
'23
Матч проходит в испанской Марбелье. Поле мокрое — идёт мелкий дождь. И в некоторых местах видно лужи.
'21
Украинцы подловили соперника на контратаке. Хавсави проиграл позицию и прихватил руками Кравца, сорвав выход два в три. Жёлтая карточка.
'19
Караваев рванул в атаку по правому флангу и навесил в центр штрафной, но Кравец не сумел обработать мяч. Хорошая позиция была у форварда.
'17
Хачериди столкнулся с Аль-Доссари, пытаясь добраться до верхового мяча. Пауза в игре.
'15
Двойная.
'15
Четыре в четыре убежали украинцы! Цыганков сделал передачу на ход Коноплянке, который качнул защитника, ворвался в штрафную и пробил в сетку с внешней стороны.
'13
Украинцы провели атаку по центру. Кравец нанёс неточный удар с дальней дистанции.
'11
Зинченко с левого края ворвался в штрафную и заработал угловой для своей команды.
'9
Сборную Саудовской Аравии возглавляет Хуан Пицци. Испанский наставник последние два года возглавлял Чили и выиграл Кубок Америки-2016.
'7
Марлос рванул по флангу и сделал перевод в штрафную на Коноплянку, но его удар накрыл защитник.
'5
Много потерь у Саудовской Аравии. Не удаётся аравийцам перейти центр поля.
'3
Украинцы сразу же забрали мяч и перевели игру на чужую половину поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Саудовская Аравия — Украина. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.