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Атака на водителей: мошенники спрятали вирус в приложении для поиска экипажей ДПС

Мошенники прячут троян под видом радара ДПС и крадут данные банков
Алексей Филиппов/РИА Новости

В России активизировались мошенники, которые под видом приложений для водителей распространяют троян ZloyRAT. Вредоносное ПО крадет данные из банковских приложений, госуслуг и Telegram, а также управляет звонками и СМС на телефоне жертвы. О том, как распознать угрозу и не потерять деньги, — в материале «Газеты.Ru».

В России злоумышленники начали распространять вредоносное приложение «ДПС радар. Топливо онлайн», которое якобы показывает расположение экипажей ГИБДД, камер и наличие бензина на заправках. Об этом ТАСС сообщили в компании F6 российская компания в сфере кибербезопасности и защиты от цифровых угроз. В действительности программа скрывает троян ZloyRAT.

Маскировка под сайт и кража данных

По данным F6, рекламу приложения распространяют через чаты и сообщества водителей, включая каналы такси, доставки и грузоперевозок. Помимо «радара ДПС», киберпреступники предлагают вирус под видом «Радара для БПЛА» и бесплатного «госВПН». Аналитики выяснили, что все эти программы содержат троян ZloyRAT, который, при установке приложений, незаметно загружает на телефон и вредоносное ПО.

Троян собирает контакты, входящие СМС и push-уведомления, а также без ведома пользователя отправляет сообщения и USSD-команды короткие интерактивные запросы с телефона, которые начинаются со знака * и заканчиваются символом #, позволяющие мгновенно управлять услугами связи без доступа в интернет и совершает звонки.

При запуске программа маскируется под легитимный сайт, открывающийся на экране смартфона. Основной интерес ZloyRAT — данные из более чем 60 приложений российских банков, финансовых сервисов, маркетплейсов, госуслуг и Telegram.

Специалисты рекомендуют устанавливать приложения только из проверенных источников, например RuStore, и не скачивать APK-файлы специальный формат, который используется для установки и запуска приложений в операционной системе Android по ссылкам из мессенджеров.

Не первая атака на водителей

Как пишет CNews, в июле аналитики F6 раскрыли сеть из более чем 60 фейковых сайтов, которые маскировались в том числе под онлайн-карты АЗС и использовались для кражи аккаунтов в Telegram.

В июне с той же целью злоумышленники создали сеть поддельных сайтов под видом ресурсов крупных сетей АЗС, где пользователям предлагали получить по записи 20 литров бензина «без живой очереди и талонной системы».

Признаки зараженного телефона

МВД России перечислило признаки, которые могут говорит о наличии вредоносного ПО на устройстве, пишет Pravda.Ru.

замедление работы телефоны;
самопроизвольные выключения;
внезапное появление всплывающих окон;
операции без ведома пользователя.

В случае появления подобных признаков МВД рекомендует, в частности, не вводить данные банковских карт и не заходить в мобильный банк до проверки смартфона.

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