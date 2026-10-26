ВСУ ударили по Воронежу. Обломки БПЛА упали на поезд с футболистами «Локомотива»

В ночь на 26 октября Воронежская область подверглась массированной атаке беспилотников, в результате которой два человека погибли, еще 17 получили ранения — в том числе ребенок. Силы ПВО уничтожили над регионом 113 БПЛА, более 70 из них — непосредственно над Воронежем. Обломки одного из дронов упали на пассажирский поезд Анапа — Москва, в котором в том числе ехали футболисты московского «Локомотива». В городе также произошли пожары на промышленных предприятиях, в деловом центре и жилом доме, сообщил губернатор области Александр Гусев.

Два человека погибли и 17 пострадали в результате ночной атаки беспилотников на Воронеж, сообщил губернатор области Александр Гусев.

«По уточненным данным, которые могут дополняться, в результате террористической атаки в Воронеже, к сожалению, два человека погибли (мужчины 1960 и 1973 годов рождения) и 17 ранены. В числе раненых — один ребенок», — написал глава региона в «Максе».

Всего над Воронежской агломерацией и соседними районами области обнаружили и уничтожили 113 беспилотников, а непосредственно над областным центром средства ПВО сбили более 70 аппаратов, сообщил Александр Гусев.

Обломки упали на поезд

Часть пострадавших находилась в пассажирском поезде №11 Анапа — Москва, который двигался в левобережном пригороде Воронежа.

«Значительная часть раненых, в том числе двое тяжелораненых, пострадали в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа, когда на него упали обломки БПЛА. На месте работают оперативные службы», — уточнил Гусев в Telegram.

В свою очередь в РЖД уточнили, что на станции Сомово повреждения получил один из вагонов поезда, а всего там пострадали пять человек.

«По предварительной информации, пострадали 5 пассажиров. Им оказывается необходимая помощь», — сообщили в компании.

После атаки на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж пропало напряжение в контактной сети, движение поездов пришлось временно остановить, а в РЖД предупредили о возможных задержках поездов южного направления и пригородных составов.

Позже стало известно, что в поезде №11 возвращались из Ростова-на Дону в Москву футболисты клуба РФПЛ «Локомотив». Как сообщает Mash, никто из спортсменов не пострадал.

Пожары и повреждения в Воронеже

Также в результате атаки украинских БПЛА в нескольких районах города возникли пожары. Александр Гусев сообщил, что возгорания произошли на территории нескольких промышленных предприятий, однако существенных последствий там не зафиксировали.

Огонь также возник в деловом центре в центральной части Воронежа, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе, отметил глава области.

«Повреждения фасадов и окон фиксируются почти во всех районах города», — сообщил Гусев.

После ночной атаки часть факультетов Воронежского государственного университета перевели на дистанционное обучение. В пресс-службе вуза объяснили решение оперативной обстановкой и рекомендациями органов безопасности.

Школы и детские сады после отмены сигналов опасности продолжили работу в обычном режиме, сообщили в региональном министерстве образования.

290 беспилотников за ночь

В ночь на 26 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 290 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также Московским регионом.

Более 20 аппаратов также уничтожили над Каменском-Шахтинским и четырьмя районами Ростовской области, атаки отражали над Калужской и Тульской областями.

Воронеж уже подвергался крупной атаке беспилотников в конце июля. Тогда над городом и шестью районами области сбили 36 БПЛА, в результате атаки погиб трехлетний мальчик, его родители получили ранения. Повреждения были зафиксированы в жилых домах и на складе одного из маркетплейсов.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в разговоре с «Газетой.Ru» связал нынешнюю атаку с переговорным процессом по украинскому конфликту, отметив, что Киев пытается создать «неблагоприятный фон» для возможного диалога.

«Есть ряд моментов, которые создают относительно благоприятные условия для ведения переговоров на различном уровне и в различных форматах. Но похоже, что Киев это не устраивает, поэтому сейчас был нанесен этот удар [по Воронежу]... Конечно, это попытка создать как минимум неблагоприятный фон для ведения переговоров по гуманитарному треку и политическому. Несмотря на псевдомирную риторику Киева, они всячески продолжают демонстрировать нежелание мирного урегулирования», — заявил Мирошник «Газете.Ru».

По словам Мирошника, удар ВСУ по Воронежу провоцирует «нестабильность фона для ведения переговоров».