«Грязная уловка». Болсонару отказался признавать итоги выборов президента Бразилии

В Бразилии завершился второй тур президентских выборов. Победу одержал действующий лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва. Его проигравший соперник, сенатор Флавио Болсонару, отказался признать итоги голосования и намерен добиться аннулирования результатов голосования. По его словам, Лула да Силва победил благодаря «грязной уловке». Тем временем политика уже поздравили президент России Владимир Путин и лидеры других стран. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Сын бывшего лидера Бразилии Жаира Болсонару, сенатор Флавио Болсонару, проигравший выборы действующему президенту Луису Инасиу Лула да Силве, отказался признать результаты президентских выборов в стране.

«Невозможно признать результаты выборов в контексте того, как все это произошло. Мы задействуем нашу юридическую команду, будем добиваться аннулирования этих выборов», — цитирует его UOL Noticias.

По данным бразильского издания, министр Верховного федерального суда Кристиано Занин распорядился продлить второй тур голосования по всей стране на два часа из-за предполагаемых нарушений в организации перевозки избирателей. По мнению Болсонару, «друзья» действующего президента Лулы да Силвы в судебном органе «в очередной раз изменили правила игры».

« Так что многое еще предстоит прояснить, прежде чем Бразилия просто признает эту грязную уловку , которая имела место на этих выборах. Я не откажусь от своей Бразилии», — подчеркнул он.

Также Болсонару пожаловался на то, что инспекторов от Либеральной партии якобы «отстранили от дел» с момента принятия решения о продлении голосования.

25 октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов. После подсчета 100% протоколов Лула да Силва вопреки опросам общественного мнения официально признан победителем выборов с результатом 51,79% — его поддержали 64 млн 256 тысяч 232 избирателя. Он стал первым политиком в новейшей истории Бразилии, который смог одержать итоговую победу, несмотря на поражение в первом туре 4 октября. Болсонару же получил 48,21% — его поддержали 59 млн 826 тысяч 41 человек.

«Этот результат разочарует администрацию президента США Дональда Трампа, чей Госдепартамент возглавлял кампанию по возвращению Болсонаро к власти», — пишет Reuters.

По данным агентства, при таких «масштабах поражения» попытки правого политика аннулировать результаты голосования вряд ли будут успешными. Требование Болсонару также подрывается тем фактом, что его предвыборный штаб добивался продления срока голосования из-за сильных дождей на консервативно настроенном юге страны.

« Тем не менее отказ Болсонаро признать поражение может спровоцировать волну протестов в стране , где в последние годы доверие к избирательной системе и независимости судебной власти было подорвано», — считает Reuters.

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Агентство напомнило, что отец политика, Жаир Болсонару, «вверг Бразилию в глубокий демократический кризис» после выборов 2022 года, когда его сторонники штурмовали правительственные здания в знак протеста против результатов выборов. Впоследствии его приговорили к 27 годам лишения свободы за подготовку государственного переворота.

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Признание лидерских качеств

Тем временем президент России Владимир Путин поздравил Лулу да Силву с переизбранием на высший государственный пост. Его бразильский коллега стал первым политиком в истории республики, который займет президентский пост в четвертый раз.

«Дорогой друг. <…> Итоги голосования в полной мере подтвердили признание согражданами ваших выдающихся лидерских качеств,

поддержку проводимого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны и защиту ее суверенитета и законных интересов на мировой арене», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Лула да Силва внес вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между Бразилией и Россией. Тесная совместная работа по дальнейшему наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, конструктивному взаимодействию в рамках ООН, БРИКС, «Группы двадцати» (G20) и других многосторонних структур будет продолжена, добавил российский лидер.

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге отметил, что Лула да Силва очень многое делает для развития двухсторонних отношений. Он выразил надежду, что эти процессы получат свое продолжение в будущем.

Также Лулу да Силву поздравили с переизбранием президенты Боливии, Парагвая, Мексики, Ирана, Доминиканской Республики, Чили, Кубы, Панами, Уругвая и другие.

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Депутат конгресса Бразилии от правящей Партии трудящихся Реймонт Отони в беседе с ТАСС обратил внимание, что победа Лулы да Силвы приведет к укреплению отношений южноамериканской республики с Россией и объединением БРИКС.

«Вне всяких сомнений. Победа президента Лулы означает укрепление наших отношений с Москвой. Это безусловное усиление наших связей, в этом нет никаких сомнений», — сказал он.