Единый стандарт олимпиад и допбаллы за ЕГЭ: как изменятся правила поступления в вузы

Какие новые правила поступления в вузы могут вступить в силу уже в следующем учебном году

В 2026 году в вузы не смогли попасть многие стобалльники и медалисты, не говоря о ребятах со средними показателями. Минобрнауки готовится исправить несовершенство правил поступления в университеты и институты. Поправки могут вступить в силу уже в 2027-2028 учебном году. В чем суть нововведений и как их оценивают эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Дополнительные баллы за ЕГЭ

Минобрнауки России работает над совершенствованием правил приема в вузы. Недавно министерство подготовило проект изменений в порядок приема в университеты. Соответствующие документы были опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и вынесены на общественное обсуждение. Кроме того, ряд будущих мер по повышению качества высшего образования озвучил на правительственном часе в Совфеде глава министерства Валерий Фальков.

Одно из важнейших будущих нововведений касается системы начисления дополнительных баллов при поступлении. По действующим правилам вузы вправе добавить абитуриентам не более 10 баллов за индивидуальные достижения. Раньше к ним относили только победы и призовые места в олимпиадах, значок ГТО и золотую медаль. В актуальной редакции проекта вводится новый способ получить дополнительные баллы — за четвертый предмет на ЕГЭ .

Получить бонусные баллы можно будет за результат ЕГЭ по одному из предметов: математика, физика, химия, информатика или биология. Их начислят в том случае, если предмет входит в перечень вступительных испытаний для выбранного направления подготовки, но при этом его результат не учитывается при расчете основного конкурсного балла для конкретной конкурсной группы.

Бонус зависит от набранных баллов:

60–74 балла — 15 дополнительных баллов;

— 15 дополнительных баллов; 75–89 баллов — 20 дополнительных баллов;

— 20 дополнительных баллов; 90 баллов и выше — 25 дополнительных баллов.

то теперь он вырастет как минимум до 325 баллов

Это меняет общий потолок конкурсных баллов: если раньше максимум, с учетом ЕГЭ и индивидуальных достижений, составлял 310 баллов за три предмета,

Важно! Использовать бонусные баллы смогут абитуриенты, которые собираются обучаться специальностям в областях образования «Математические и естественные науки» и «Инженерное дело, технологии и технические науки». Для гуманитариев такие возможности не предусмотрены.

Врио ректора КИПКА Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса Анастасия Пухальская оценивает предлагаемые изменения как попытку сделать прием более управляемым и сильнее связать его с кадровыми приоритетами государства. Особенно это заметно по инженерному блоку, отметила эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

В 2026 году из 620,5 тыс. бюджетных мест около 263,8 тыс., то есть более 42%, приходится на инженерные направления. Одновременно число выпускников, выбравших ЕГЭ по физике, выросло почти на 25%, по профильной математике — более чем на 10%, по информатике — примерно на 6%. Поэтому стимулирование четвертого ЕГЭ логично вписывается в общий курс на усиление естественно-научной подготовки. Анастасия Пухальская врио ректора КИПКА

Эксперт также отметила, что возможность получить за дополнительный ЕГЭ от 15 до 25 баллов — очень сильный инструмент. В высококонкурентных вузах такая возможность, по мнению Анастасии Пухальской, достаточно быстро может превратиться из добровольной в фактически необходимую: сложно отказаться от потенциальных 25 баллов, если они могут определить поступление на бюджет.

Дополнительные баллы за мужество

Кроме того, Минобрнауки предлагает расширить перечень достижений, за который можно получить дополнительные баллы.

Проект нормативного правового акта предлагает начислять бонусные баллы за:

медаль Совета Федерации «За проявленное мужество»;

наличие дополнительного образования в рамках федерального проекта «Код будущего» — для специальностей, где требуются знания и умения в области программирования, искусственного интеллекта и робототехники;

дополнительное образование в организациях ДОСААФ — для специальностей, где требуются соответствующие знания и умения.

Ограничения для олимпиадников

Минобрнауки предлагает сократить количество вузовских олимпиад на следующий год — с 83 до 60. Это решение было принято с учетом экспертизы Российского совета олимпиад школьников.

Кроме того, в министерстве предлагают:

предоставить право поступления без вступительных испытаний только победителям олимпиад, а призерам начислять максимальные баллы по профильному предмету;

учитывать победы в олимпиадах только ученикам 10 и 11 классов, где уровень олимпиадных заданий соответствует университетскому;

ввести единый со Всероссийской олимпиадой школьников стандарт вузовских олимпиад, обеспечив общие требования и контроль.

Одновременно с этим в Минобрнауки предлагают увеличить количество бюджетных мест ведущим вузам по наиболее востребованным специальностям.

Такая корректировка по олимпиадам выглядит объяснимой, считает Анастасия Пухальская. Она напомнила, что в 2026 году в МФТИ победители и призеры олимпиад заняли 53% бюджетных мест, а в НИУ ВШЭ из 4241 зачисленного на бюджет 1604 человека поступили без вступительных испытаний.

На отдельных программах ведущих вузов возникали ситуации, когда олимпиадники фактически закрывали почти весь бюджетный набор. Поэтому сохранение БВИ только для победителей перечневых олимпиад позволяет несколько восстановить баланс между олимпиадной траекторией и поступлением по ЕГЭ. При этом полностью ослаблять олимпиадное движение было бы ошибкой: это один из наиболее эффективных инструментов поиска сильных школьников. Анастасия Пухальская врио ректора КИПКА

По мнению кандидата наук, преподавателя СПбГИК Надежды Александровой, предложение ограничить право поступления без экзаменов для призеров перечневых олимпиад — попытка скорректировать сложившийся баланс. Однако само по себе оно не решает проблему полностью.

«По-прежнему многое зависит от того, какие олимпиады учитывает конкретный вуз, насколько сложны задания и как обеспечивается сопоставимость результатов. Кроме того, дополнительные 15–25 баллов за еще один профильный ЕГЭ для некоторых технических направлений — полезный стимул к более широкой подготовке, но он не должен подменять оценку знаний по основным предметам», — отметила эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Предоплата для платного обучения

В проекте поправок выделен отдельный блок, посвященный платному обучению. Он вводит новое условие для зачисления на платные места: помимо договора об образовании, потребуется подтвердить оплату — полностью либо как минимум за один семестр .

Требование оплатить не менее первого семестра при зачислении на платное место понятно с управленческой точки зрения, считает Анастасия Пухальская. В этом случае вуз получает подтверждение реального выбора абитуриента, а не договор, заключенный «про запас». Но здесь возникает социальный риск.

«В 2026 году средняя стоимость обучения уже выросла на 10,7%, в Москве — на 13,8%. Поэтому обязательная предоплата должна сопровождаться работающей рассрочкой, образовательным кредитованием и возможностью использования материнского капитала, иначе более прозрачный механизм приема одновременно станет финансовым барьером для части семей», — предупреждает врио ректора КИПКА.

Новые приоритеты

Прощай, многопрофильность!

Минобрнауки упраздняет механизм многопрофильного конкурса. Раньше абитуриент мог подавать документы сразу на несколько специальностей в рамках одной укрупненной группы — при этом до финального этапа он не знал точно, на какую именно специальность будет зачислен.

Со следующего учебного года предлагается проводить конкурс отдельно по каждой конкретной специальности или направлению подготовки.

Ограничение для магистратуры

Также вводится ограничение для поступающих в магистратуру: в одном вузе можно будет подать документы максимум на пять направлений — по аналогии с правилами для бакалавриата . В Минобрнауки пояснили, что это связано с особенностями сроков приема: они не позволяют абитуриентам успешно пройти вступительные испытания более чем по пяти направлениям. Как показывает практика, если студент сдает два и более экзамена в один день, это негативно сказывается на результатах.

Ограничение подачи заявлений в магистратуру пятью направлениями Анастасия Пухальская считает рациональным.

«Для человека, уже имеющего высшее образование, пять вариантов — достаточный выбор, а бесконечное число заявлений скорее создает искусственную нагрузку на приемные комиссии и ухудшает прогнозирование набора», — пояснила эксперт.

Порядок зачисления на платные места

Претерпит изменения и порядок зачисления на платные места. В проекте закреплено понятие «высший проходной приоритет» для платных мест. Оно будет учитываться, если на места есть конкурс. Если же конкурса нет и все поступающие укладываются в лимит платных мест, зачисление будут проводить без учета этого приоритета.

Нюансы для СПО

В рамках новых правил абитуриент, планирующий сдавать внутренние вступительные испытания на базе среднего профессионального образования (СПО), должен будет в заявлении указать профессию или специальность, которую он получил в системе СПО.

Наказание для возмутителей спокойствия

Существенные ограничения предлагается ввести для студентов, нарушающих дисциплину. Если человек был отчислен из вуза по причине дисциплинарного взыскания, он не сможет вернуться туда в течение следующих пяти лет .

Одно достижение = один бонус

Больше нельзя получить двойную выгоду за один и тот же документ. Если ваша грамота или диплом дают право на 100 баллов по предмету, вы не сможете добавить их же еще и как «индивидуальное достижение». Придется выбрать только один, самый выгодный для вас вариант.

Особые условия для иностранцев

Вузы смогут проводить отдельный конкурс для иностранных граждан и лиц без гражданства, претендующих на платные места. При этом университеты получат самостоятельность в ряде вопросов: они смогут сами определять число мест для иностранцев, устанавливать перечень вступительных испытаний, а также фиксировать минимальные пороговые баллы для участия в конкурсе. Кроме того, зачисление по этому конкурсу разрешается завершить до окончания основного этапа приема на платные места.

Перспективы реформы

Анастасия Пухальская сомневается, что эта реформа сможет «уравнять школьников».

«ЕГЭ действительно создает единый конкурсный механизм, однако равенство правил еще не означает равенства стартовых возможностей. У школьника из сильного лицея крупного города и ребенка из небольшой сельской школы различаются доступ к профильным педагогам, олимпиадной подготовке, репетиторам и дополнительному образованию», — подчеркнула она.

Реальные меры по выравниванию возможностей должны начинаться значительно раньше приемной кампании, считает эксперт.

Среди них:

бесплатная подготовка к ЕГЭ и олимпиадам,

развитие профильных классов в регионах,

дистанционный доступ к сильным преподавателям,

университетские школы,

системная профориентация начиная не с 11-го, а хотя бы с 8–9-го класса.

Равенство доступа создается не в августе в приемной комиссии. Оно создается за несколько лет до поступления — качеством той образовательной среды, которая доступна ребенку. Анастасия Пухальская врио ректора КИПКА

В свою очередь, Надежда Александрова призывает не противопоставлять олимпиадников и высокобалльников.

«Олимпиада и ЕГЭ проверяют разные навыки. Олимпиадные задания часто требуют нестандартного мышления, глубокого понимания предмета и умения решать сложные задачи. ЕГЭ позволяет оценить знания по единым критериям и сопоставить результаты выпускников из разных регионов. Обе формы отбора имеют право на существование, но ни одна из них не должна автоматически считаться единственным достоверным показателем способностей и знаний человека», — подчеркнула преподаватель СПбГИК.

Чтобы сбалансировать систему, Надежда Александрова предлагает рассмотреть отдельную долю бюджетных мест для олимпиадников. Это не обязательно должна быть единая жесткая квота для всех вузов и направлений. Но понятные ограничения на количество мест, занимаемых по олимпиадным льготам, помогли бы защитить общий конкурс. Конкретные параметры следует определять на основе данных о результатах приема, с учетом специфики специальностей.

Также важно установить прозрачные и единообразные требования к подтверждению олимпиадных достижений. Например, учитывать не только диплом, но и результат ЕГЭ по соответствующему предмету. При этом порог должен быть обоснованным: слишком высокий может обесценить саму олимпиаду, а слишком низкий не позволит убедиться, что знания выпускника соответствуют требованиям вуза. Надежда Александрова преподаватель СПбГИК

Кроме того, важно сделать правила поступления понятными заранее, считает эксперт. Абитуриент должен еще до начала подготовки понимать, какие достижения дают преимущества, сколько мест может быть занято по льготам и как будет проходить конкурс. Менять существенные условия в последний момент недопустимо.

«Наконец, необходимо анализировать результаты приемных кампаний: как учатся олимпиадники и высокобалльники, насколько успешно осваивают программу и как проявляют себя на первых курсах. Это позволит корректировать правила на основании данных, а не только общественного недовольства», — уверена Надежда Александрова.

Главный принцип здесь — равенство возможностей, а не механическое равенство правил. Олимпиадник, показавший выдающийся результат, должен получать признание своих достижений. Но выпускник, набравший 290–300 баллов на ЕГЭ, также вправе рассчитывать на реальную возможность поступить на выбранную специальность.

«Задача государства — не выбрать, какая категория абитуриентов заслуживает большего, а создать систему, в которой разные способы подтвердить знания дают понятные, обоснованные и соразмерные преимущества», — отметила преподаватель СПбГИК.

Оценивать реформу нужно не по тому, сколько мест получит та или иная группа, а по тому, насколько качественно и справедливо в итоге будут отбираться будущие студенты, резюмировал эксперт.