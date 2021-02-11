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Разрушитель ракеток, надежда России: Даниилу Медведеву — 25

11 февраля свой день рождения празднует российский теннисист Даниил Медведев — ему исполняется 25 лет. Впервые Медведев громко заявил о себе заявил в 2018-м, когда завоевал три титула ATP в одиночном разряде и попал в первую двадцатку рейтинга. На следующий год молодой спортсмен добавил в копилку достижений два трофея на «Мастерсах», а в 2020-м Медведев ему покорился «Мастерс» в Париже, а также теннисист одержал главную победу в карьере, став лучшим в Финале ATP Тура, и благодаря этому закончил год в статусе четвертой ракетки мира. Медведев считается не только одним из наиболее талантливых теннисистов России, но и самым эмоциональным: спортсмен известен склонностью к разбиванию ракеток в случае неудач на выступлениях.

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Медведев &mdash; лишь второй российский теннисист в XXI веке, доходивший до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде Медведев &mdash; лишь второй российский теннисист в XXI веке, доходивший до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде
До перехода в секцию тенниса в 6 лет Медведев занимался плаванием, шахматами и рисованием. На фото: Даниил Медведев в финальной игре юниорского Кубка Кремля, 2010 год До перехода в секцию тенниса в 6 лет Медведев занимался плаванием, шахматами и рисованием. На фото: Даниил Медведев в финальной игре юниорского Кубка Кремля, 2010 год
В 18 лет семья отправила Медведева во Францию &mdash; отец теннисиста видел в сыне потенциал и настаивал на серьезных тренировках. НА фото: финалисты Открытого чемпионата США по теннису 2019 в мужском одиночном разряде Даниил Медведев (Россия) и Рафаэль Надаль (Испания) на церемонии награждения В 18 лет семья отправила Медведева во Францию &mdash; отец теннисиста видел в сыне потенциал и настаивал на серьезных тренировках. НА фото: финалисты Открытого чемпионата США по теннису 2019 в мужском одиночном разряде Даниил Медведев (Россия) и Рафаэль Надаль (Испания) на церемонии награждения
Даниил Медведев и капитан сборной России Шамиль Тарпищев в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса между сборными командами Сербии и России, 2017 год Даниил Медведев и капитан сборной России Шамиль Тарпищев в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса между сборными командами Сербии и России, 2017 год
О личной жизни Медведев распространяться не любит, однако известно, что он женат на девушке по имени Дарья. Она бывшая теннисистка О личной жизни Медведев распространяться не любит, однако известно, что он женат на девушке по имени Дарья. Она бывшая теннисистка
В победном Финале ATP Тура в 2020-м Медведев стал первым теннисистом в истории, кто обыграл на турнире всех представителей топ-3 рейтинга. На фото: Даниил Медведев радуется победе в финале одиночного разряда итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) против Доминика Тима (Австрия) в Лондоне, ноябрь 2020 года В победном Финале ATP Тура в 2020-м Медведев стал первым теннисистом в истории, кто обыграл на турнире всех представителей топ-3 рейтинга. На фото: Даниил Медведев радуется победе в финале одиночного разряда итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) против Доминика Тима (Австрия) в Лондоне, ноябрь 2020 года
Медведев &mdash; только второй россиянин, которому покорился Итоговый турнир. Первым был Николай Давыденко в 2009-м. На фото: Даниил Медведев во время автограф-сессии, 2019 год. Медведев &mdash; только второй россиянин, которому покорился Итоговый турнир. Первым был Николай Давыденко в 2009-м. На фото: Даниил Медведев во время автограф-сессии, 2019 год.
В юниорах Медведев сходу начал показывать высокие результаты и попал в финал ЧЕ-2013 в парном разряде, где его партнером был Карен Хачанов. В юниорах Медведев сходу начал показывать высокие результаты и попал в финал ЧЕ-2013 в парном разряде, где его партнером был Карен Хачанов.
Медведев &mdash; азартный человек. Однажды его лишили водительских прав за превышение скорости в Монако. Медведев &mdash; азартный человек. Однажды его лишили водительских прав за превышение скорости в Монако.
В августе 2020 года Медведев впервые вошел в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов мира по версии Forbes. На фото: российский спортсмен Даниил Медведев ломает ракетку после матча XXV Международного теннисного турнира ATP St. Petersburg Open 2020 против американского спортсмена Рейлли Опелки, октябрь 2020 года В августе 2020 года Медведев впервые вошел в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов мира по версии Forbes. На фото: российский спортсмен Даниил Медведев ломает ракетку после матча XXV Международного теннисного турнира ATP St. Petersburg Open 2020 против американского спортсмена Рейлли Опелки, октябрь 2020 года
В начале 2021-го Медведев и Андрей Рублев в финале ATP обыграли Италию и принесли сборной России золото турнира. В начале 2021-го Медведев и Андрей Рублев в финале ATP обыграли Италию и принесли сборной России золото турнира.
Даниил Медведев в свой 25-й день рождения, 11 февраля 2021 год Даниил Медведев в свой 25-й день рождения, 11 февраля 2021 год
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Медведев — лишь второй российский теннисист в XXI веке, доходивший до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде
До перехода в секцию тенниса в 6 лет Медведев занимался плаванием, шахматами и рисованием. На фото: Даниил Медведев в финальной игре юниорского Кубка Кремля, 2010 год
В 18 лет семья отправила Медведева во Францию — отец теннисиста видел в сыне потенциал и настаивал на серьезных тренировках. НА фото: финалисты Открытого чемпионата США по теннису 2019 в мужском одиночном разряде Даниил Медведев (Россия) и Рафаэль Надаль (Испания) на церемонии награждения
Даниил Медведев и капитан сборной России Шамиль Тарпищев в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса между сборными командами Сербии и России, 2017 год
О личной жизни Медведев распространяться не любит, однако известно, что он женат на девушке по имени Дарья. Она бывшая теннисистка
В победном Финале ATP Тура в 2020-м Медведев стал первым теннисистом в истории, кто обыграл на турнире всех представителей топ-3 рейтинга. На фото: Даниил Медведев радуется победе в финале одиночного разряда итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) против Доминика Тима (Австрия) в Лондоне, ноябрь 2020 года
Медведев — только второй россиянин, которому покорился Итоговый турнир. Первым был Николай Давыденко в 2009-м. На фото: Даниил Медведев во время автограф-сессии, 2019 год.
В юниорах Медведев сходу начал показывать высокие результаты и попал в финал ЧЕ-2013 в парном разряде, где его партнером был Карен Хачанов.
Медведев — азартный человек. Однажды его лишили водительских прав за превышение скорости в Монако.
В августе 2020 года Медведев впервые вошел в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов мира по версии Forbes. На фото: российский спортсмен Даниил Медведев ломает ракетку после матча XXV Международного теннисного турнира ATP St. Petersburg Open 2020 против американского спортсмена Рейлли Опелки, октябрь 2020 года
В начале 2021-го Медведев и Андрей Рублев в финале ATP обыграли Италию и принесли сборной России золото турнира.
Даниил Медведев в свой 25-й день рождения, 11 февраля 2021 год
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