Женская футбольная лига США отменила матчи тура из-за сексуальных домогательств

Национальная женская футбольная лига (NWFL) приняла решение об отмене всех матчей на предстоящих выходных из-за угроз сексуальных домогательств в адрес игроков. Об этом сообщает пресс-служба лиги в Twitter.

«Это было нелегкое решение, так как мы выходим на поле ради наших болельщиков. Однако мы признаем, что борьба за психологическое здоровье должна стоять на первом месте. Лига должна отложить матчи и положить конец систематическим злоупотреблениям», — говорится в послании.

Напомним, что до этого футболистки, выступающие в чемпионате США, призвали лигу отказаться от проведения игр на время разбирательств по поводу обвинений в сексуальных преступлениях, которые привели к отставке двух тренеров за неделю.

Ранее сообщалось, что стали известны стартовые составы «Рубина» и «Нижнего Новгорода» на матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).