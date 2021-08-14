Витория — о критике фанатов на матче с «Уралом»: я уважаю мнение болельщиков

Наставник московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал критику в адрес игроков и руководства клуба во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала», передает Sport24.

«Я еще не настолько хорошо владею русским языком, чтобы понимать, что поют и кричат с трибун. В любом случае, я уважаю мнение болельщиков, мы сами должны отвечать на критику своей игрой и результатами. Несмотря на критику, хочу поблагодарить наших болельщиков за оказанную сегодня поддержку», — сказал Витория.

Напомним, «Спартак» вылетели из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике», В чемпионате России «Спартак» уступил «Нижнему Новгороду» и казанскому «Рубину», а также обыграл самарские «Крылья Советов» и «Урал».

Ранее фанаты московского «Спартака» вывесили баннеры с критикой игроков клуба во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».