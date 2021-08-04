МОК приостановил расследование по делу американской легкоатлетки в связи со смертью матери

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил расследование по ситуации с жестом Рэйвен Сондерс на подиуме Олимпийских игр — 2020 в Токио в связи со смертью матери американской спортсменки, заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

«Выражаем соболезнования Рэйвен Сондерс, этим утром из жизни ушла ее мама. Наше расследование по американской спортсменке на данный момент приостановлено», — приводит слова Адамса РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что завоевавшая серебро спортсменка скрестила руки и подняла их над головой во время церемонии награждения. Позднее она заявила, что продемонстрировала жест в знак солидарности с «угнетенными людьми».

В апреле 2021 года Международный олимпийский комитет (МОК) запретил преклонять колено и поднимать кулак во время летних Игр-2020 в Токио, так как акция попадает под положение Олимпийской хартии о запрете политической, религиозной и расовой пропаганды на Олимпиадах. Позднее организация разрешила спортсменам выражать свое мнение до начала соревнований. При этом жест или заявление основано на принципах олимпизма, и они не нацелены против людей, страны, организаций или их достоинства.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.