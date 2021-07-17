Клуб РПЛ сделал предложение «Барселоне» по трансферу нападающего каталонцев

Датский нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт дал согласие на свой переход из каталонского клуба. Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, руководство «Барсы» намерена разгрузить зарплатную ведомость. Претендентами на датчанина являются английские «Вест Хэм», «Норвич», «Брайтон» и испанская «Валенсия». Кроме того, отмечается, что один из клубов РПЛ уже сделал предложение и клубу, и 30-летнему Брейтуэйту.

Каталонцы хотят продать своего нападающего за 15 млн евро.

«Барселона» надеется получить за Брейтуэйта 15 млн евро и хочет осуществить трансфер в ближайшие пять дней.

В минувшем сезоне Мартин Брейтуэйт смог отличиться семь раз в составе каталонского клуба (два в Ла Лиге, два в Кубке Испании, три в Лиге чемпионов). Также датчанин забил дважды за свою сборную (один мяч в квалификации ЧМ, один — на Евро).

Нападающий перешел в «Барселону» из «Леганеса», в котором играл два сезона и смог забить 13 мячей во всех турнирах.

Ранее российский арбитр Сергей Карасев сравнил работу на чемпионате Европы и на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).