Волосожар заявила, что после рождения второго ребенка она практически не спит

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала об изменениях в повседневной жизни после рождения второго ребенка.

«Сейчас сна в моей жизни нет вообще. У Тео проблемы с животиком, я кормлю его грудью, плюс занимаюсь Анжеликой… Когда Максим дома, он практически полностью берет на себя заботы о Лике. И при необходимости всегда помогает мне с малышом – ночью подаст что-то, покачает сына днем. Но в данный момент муж на сборах, поэтому я справляюсь с помощью бабушек», – передает слова Волосожар Letidor.ru.

Волосожар подчеркнула, что она и ее муж Максим Траньков являются работающими родителями. Из-за нехватки времени из-за новорожденного ребенка основная финансовая нагрузка сейчас лежит именно на Транькове, но также Татьяна отметила, что ей приносит доход ее центр фигурного катания.

«Мы всю жизнь привыкли зарабатывать вместе. Как-то муж сказал: «Если ты так хочешь работать полноценно, то иди, а я возьму отпуск по уходу за ребенком». Но, конечно, я понимаю, что тут больше шутки, чем правды. Я уверена на тысячу процентов, что дети чувствуют своих родителей. Поэтому мы оба стараемся как можно больше времени проводить с сыном и дочкой, а когда Макс дома, он с головой погружается в семейные хлопоты», – добавила Татьяна.

Волосожар и Максим Траньков являются двукратными олимпийскими чемпионами. Также они являются чемпионами мира и четырехкратными победителями европейского первенства. В 2017 году у пары родилась дочь Анжелика. В мае 2021 Татьяна и Максим во второй раз стали родителями.

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