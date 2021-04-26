Соболев: сегодня заслуженный выходной, еду с сыном в дельфинарий

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, признанный лучшим игроком дерби с ЦСКА, прокомментировал победу в игре и поделился планом на выходной.

«Огромное спасибо за награду. Я рад разделить ее вместе с нашей красно-белой семьей. Это наша общая победа! Сегодня заслуженный выходной, еду с сыном в дельфинарий», — написал Соболев на своей странице в Instagram.

«Спартак» одержал победу над ЦСКА, единственный мяч на 52-й минут забил форвард красно-белых Джордан Ларссон.

ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

После этого успеха подопечные Доменико Тедеско закрепились на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. За три тура до финиша чемпионата они на два балла отстают от идущего вторым «Локомотива» и на восемь – от лидирующего «Зенита».

Ранее экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.