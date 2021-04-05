Полузащитник «Краснодара» Вильена может продолжить карьеру в Франции

«Краснодар» ведет переговоры по трансферу полузащитника Тонни де Вильены в «Ренн», сообщает «Чемпионат.com».

По информации источников, обсуждение возможного перехода уже ведутся. Ожидается, что трансфер с большой долей вероятности состоится летом.

Вильена перешел в «Краснодар» из роттердамского «Фейеноорда» в 2019 году за €9 млн. Вместе с командой он стал двукратным бронзовым призером первенства страны. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в 19 матчах, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

После 24 туров первенства страны «Краснодар», набравший 34 очка, занимает десятое место в турнирной таблице. В последнем матче команда с разгромным счетом проиграла грозненскому «Ахмату» со счетом 0:5. После игры главный тренер «быков» Мурад Мусаев подал в отставку.

Ранее сообщалось, что Вильена хочет покинуть клуб. По информации СМИ, к нидерландскому хавбеку проявляют интерес клубы из топ-5 лиг Европы.