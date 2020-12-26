Тарханова не впечатлила игра молодого Ерохина

Бывший тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов вспомнил первые шаги в футболе игрока петербургского «Зенита» Александра Ерохина.

«Когда я его первый раз посмотрел, он как раз-таки плохо играл. Но у него хорошие данные, поэтому я решил оставить его в команде. Я уделял ему много времени», — сказал Тарханов в эфире »Авторадио».

Напомним, Ерохин выступает за сине-бело-голубых с 2017 года.



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