Неймар установил рекорд Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Истанбул Башакшехир» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча проходила в Париже и завершилась со счетом 5:1.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар оформил хет-трик.

Таким образом, Неймар забил 20-й мяч за «ПСЖ» в Лиге чемпионов и стал первым игроком в истории турнира, забившим 20 мячей за две разные команды.

Напомним, что нападающий «ПСЖ» играл за «Барселону» в период с 2013 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что игроки «ПСЖ» и «Истанбула» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур

«Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция) — «Истанбул Башакшехир» (Стамбул, Турция) — 5:1

Голы: 1:0 — Неймар, 21; 2:0 — Неймар, 38; 3:0 — Мбаппе, 42; 4:0 — Неймар, 50; 4:1 — Топал, 57; 5:1 — Мбаппе, 62.