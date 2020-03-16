Газзаев: ЦСКА допустил ошибки во время зимней подготовки

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Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Валерий Газзаев прокомментировал неудачный старт московского ЦСКА в весенней части чемпионата России по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подопечные Виктора Гончаренко должны были подойти к решающей части сезона с полной функциональной, тактической и технической готовностью, но вместо этого все пошло совсем не так.

«Мне сложно объяснить такое неудачное начало 2020 года для ЦСКА. Скорее всего, всему виной здесь ошибки во время зимней подготовки. Странно видеть такую команду с такими неудачными результатами», — сказал Газзаев.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк прокомментировал игру «Ростова» и «Локомотива» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).