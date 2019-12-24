Поздняков: санкции WADA ущемляют интересы России в вопросе заявки на ОИ-2032

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Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) отрицательно влияют на возможность Олимпийского комитета России (ОКР) подать заявку на Олимпийские игры 2032 года. Об этом глава ОКР Станислав Поздняков заявил РИА «Новостям».

Президент организации уверен, что предписания международного агентства унизительны по отношению к российским атлетам, а также не повлияют на восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Напомним, что 9 декабря, исполком организации принял решение дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что глава Олимпийского комитета постарается отправить россиян под триколором.