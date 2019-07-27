Жена Дадашева подаст иск против судьи закончившегося смертью боя

Супруга российского боксера Максима Дедашева Елизавета Апушкина обвинила рефери поединка ее мужа с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом в смерти спортсмена, передает Sport24.

В инстаграме она заявила, что подаст в суд на арбитра.

«Те, кто пишет, что Максу нужно было сдаться, наверное, очень далеки от большого спорта. Макс настоящий спортсмен — боец, гладиатор. Поэтому он бы никогда не сдался. Но рефери должен защищать жизнь и здоровье боксера. Он должен был остановить бой, потому что любой спортсмен будет идти до конца.

В том поединке рефери ни разу не подошел к Максиму, не вызвал в «угол» врача. Если бы не тренер, судья вызвал бы Макса и на финальный раунд!Это халатность, которая стоила мужу жизни. Я буду судиться с атлетической комиссией и выдвигать иск против рефери в ринге!» — написала Апушкина.

Роковой бой произошел 20 июля. Перед финальным рингом команда россиянина запросила остановку боя из-за ухудшившегося самочувствия боксера. Его госпитализировали и диагностировали отек мозга. Врачи провели трепанацию, после чего Дадашев впал в кому. Спасти его не удалось.

Ранее Федерация бокса назвала допущенные организаторами боя Дадашева нарушения.