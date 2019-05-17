Экс-игрок «Ромы» оценил сезон Роналду в «Ювентусе»

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Бывший игрок «Ромы» Франческо Тотти оценил сезон нападающего Криштиану Роналду в туринском «Ювентусе», передает «Советский спорт».

Португальский футболист перешел в итальянский чемпионат летом 2018 года из мадридского «Реала», за который выступал с 2009 года. За один сезон вместе с «Ювентусом» Роналду выиграл чемпионат страны и Суперкубок Италии.

«Роналду провалил свой первый сезон в «Ювентусе»? Нет, я не согласен, потому что выиграть Лигу чемпионов нелегко. Дело же не в том, что если ты покупаешь сильнейшего игрока в мире, то обязательно выиграешь Лигу чемпионов. В этом турнире очень высокая конкуренция. Тому же Месси не удается выиграть турнир с «Барселоной», — цитирует Тотти Tuttomercatoweb.

За 42 матча в Серии А Роналду забил 28 мячей и отдал 13 результативных передач.

Ранее СМИ сообщили, что Роналду попросил «Ювентус» купить Иско.