Сестры Аверины обратились к Валиевой

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины обратились к фигуристке Камиле Валиевой после Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Накануне 15-летняя спортсменка опубликовала пост в Instagram со словами благодарности за поддержку во время допинг-скандала на ОИ-2022. Аверины прокомментировали публикацию со своего общего аккаунта.

«Ты невероятная!!! Двигайся только вперед», — написали гимнастки.

Валиева в составе национальной команды одержала победу в командном турнире, однако позже стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх.

В итоге она смогла принять участие в личных соревнованиях, однако эти скандалы не прошли для нее бесследно. В произвольной программе женского турнира она совершила несколько ошибок и лишилась шансов на медаль. Победителем стала Анна Щербакова, второе место у Александры Трусовой.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что в России сегодня два самых популярных человека — Камила Валиева и президент страны Владимир Путин.