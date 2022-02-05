Авербух объяснил, почему именно Валиева участвует в командном турнире на ОИ

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух прокомментировал решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) поставить Камилу Валиеву в командный турнир на Олимпиаде в Пекине.

«С точки зрения вселенской справедливости хотелось бы привезти трех олимпийских чемпионок, потому что все девчонки божественные. Все-таки мы приехали сюда не участвовать, а выигрывать. Наверное, по такому принципу то, что Камила Валиева как лучшая фигуристка России участвует в этом турнире и катает короткую программу, — это абсолютно правильно. Первыми должны кататься первые номера», — сказал Авербух в эфире Первого канала.

6 февраля Камила Валиева выступит с короткой программой в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Она является действующей чемпионкой Европы в женском одиночном катании.

После первого соревновательного дня сборная России занимает промежуточное второе место в командном турнире по фигурному катанию. На первом месте располагается сборная США, на третьем месте — китайские спортсмены.

Ранее Евгения Медведева высказалась о перспективах Камилы Валиевой в командном турнире.