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На глазах у Меган Маркл: Халеп громит Серену в финале Уимблдона. LIVE

Уимблдон. Финал. Серена Уильямс — Симона Халеп. ОНЛАЙН

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Американская теннисистка Серена Уильямс встречается с румынкой Симоной Халеп в финале Уимблдона. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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16:47

Даже со второй подачи заставляет ошибиться румынку Уильямс — 2:1!

16:46

Во второй партии Серена, конечно, зарубается по полной. С трех очков подряд начинает свою подачу — 40:0.

16:44

Берет очко с подачи Халеп, а затем Уильямс срывает бэкхенд с двух рук — 1:1!

16:43

Уильямс выигрывает еще один розыгрыш, но в следующем попадает в сетку — 30:30.

16:42

По мячу сразу выиграли на подаче Халеп соперницы — 15:15.

16:41

Забирает свою подачу Серена! И тут же нам показывают радостно кивающую ее подругу Меган Маркл, герцогиню Сассекскую.

16:40

Снова отыгрывается Халеп, но Серена проводит прекрасный розыгрыш — 40:30.

16:39

Уверенно погоняла румынку по корту — 30:15.

16:38

Стартовала вторая партия с ошибки Уильямс на своем мяче. Правда, затем взяла розыгрыш и отреагировала очень эмоционально — 15:15.

16:35

Халеп подает первым мячом, но не очень остро. Серена резко принимает, но в коридор — 2:6! Можно сказать, громит лучшую теннисистку планеты Симона Халеп в первом сете!

16:35

Вторую подачу румынки Серена принимает навылет. 40:30 — еще сет-пойнт есть.

16:34

Серена побежала к сетке, застыла в полупозиции и отправила довольно простой мяч в аут по длине! 40:15 — два сет-пойнта у Халеп!

16:34

Шикарный укороченный от Халеп. Добегает до мяча Серена, но бьет в сетку — 30:15.

16:33

Сразу же берет розыгрыш Халеп, но во втором играет в сетку в обмене ударами — 15:15.

16:31

Халеп принимает вторую подачу в сетку — 2:5. Сейчас румынка выйдет подавать на сет.

16:31

Выход к сетке и шестой выигранный форхендом розыгрыш для американки — 40:0.

16:30

Еще одна отличная подача Серены — 30:0.

16:30

Уильямс подает и забивает вторым ударом после приема — 15:0.

16:29

Снова со второго мяча румынки атакует Уильямс. Казалось, розыгрыш в ее руках, но затем дала слабинку, и тут же Халеп забила по диагонали навылет — 1:5!

16:29

Суперподача от Халеп — больше.

16:29

Атаковала Уильямс, была близка к брейку, но сама же не попала в итоге — ровно.

16:28

Опять вторая подача Халеп и прием навылет от Серены, только на этот раз по линии. Меньше — первый брейк-пойнт американки.

16:27

Зря Халеп не подала сейчас первым мячом. Со второй подачи Уильямс просто вколотила в угол корта — 40:40.

16:27

В атаке американка, все вроде бы делает правильно, но в итоге играет в сетку. Очень расстроена Серена — 40:30.

16:26

Снова Уильямс выигрывает розыгрыш, однако тут же следует эйс румынки — 30:30.

16:25

Отвечает Халеп отменным обводящим ударом --15:15.

16:24

Уильямс идет в атаку к сетке на подаче Халеп и выигрывает розыгрыш — 0:15.

16:23

Эйсом завершает гейм Серена. 1:4. Всего 13 минут ушли у теннисисток на пять геймов.

16:22

Вот и Серена включилась. Очень легко взяла три розыгрыша подряд на своей подаче — 40:0.

16:21

Вот удалось американке провести удачный розыгрыш и подобраться к румынке, но тут же последовал эйс от Халеп! 0:4!

16:20

Стремительно развиваются розыгрыши на подаче Халеп опять. Уильямс один из четырех только смогла зацепить — 40:15.

16:17

Ого-го! Прием навылет! Серена сама не своя — 0:3!

16:17

Еще один брейк-пойнт зарабатывает Халеп — 30:40!

16:16

И еще очко за Халеп. Совсем не в своей тарелке Серена. Правда, в следующем розыгрыше заставляет соперницу ударить в аут — 30:30.

16:15

Что творит румынка! Тянет сложные мячи, а затем резанным ударом попадает в открытую часть корта — 15:15!

16:14

Атакует Халеп с подачи Серены, но в конце концов ошибается сама — 15:0.

16:14

Завязался розыгрыш, но и в нем Халеп была активнее, мобильнее и острее — 0:2.

16:13

Не в своей тарелке пока американка. Очень легко три очка подряд берет Халеп на своей подаче — 40:0!

16:12

С трудом принимает первую подачу Халеп, но завязывает борьбу, и Уильямс ошибается по длине! БРЕЙК У ХАЛЕП — 0:1!

16:11

Схема та же: Серена не смогла подать первым мячом, Халеп завязала борьбу, и американка ударила в аут — 30:40. Первый брейк-пойнт!

16:10

Следующий розыгрыш Серена опять берет с подачи, но как только завязалась борьба, Халеп снова выиграла мяч — 30:30.

16:09

Американка начинает эйсом, ведет она игру и во втором розыгрыше, однако Халеп отвечает классным обводящим ударом, когда Уильямс выбегает к сетке — 15:15.

16:08

Закончилась разминка, закончились последние приготовления спортсменок к началу финала. И вот они уже выходят на корт. Первой подавать будет Серена.

16:01

Теннисистки появились на корте. Готовятся к началу разминки.

16:00

Официальный твиттер Уимблдона тем временем вспомнил, как в 2011 году 19-летняя Симона Халеп дала Серене Уильямс настоящий бой во втором круге этого турнира, уступив только в трех сетах. Будет ли такая же упорная борьба сейчас?

15:55

Еще одним интересным моментом сегодняшней встречи может стать визит герцогини Сассекской Меган Маркл — близкой подруги Серены. Если, конечно, она придет в королевскую ложу поддержать теннисистку после того скандала, что разразился в прошлый раз, когда Маркл решила поболеть за приятельницу.

Тогда британские СМИ сообщали, что жена принца Гарри явилась в джинсах, что противоречит королевскому этикету, и по этой причине ее якобы не хотели пускать в почетную ложу.

Накануне финала Уильямс высказала поддержку подруге: «Когда я вижу ее имя в заголовке любой статьи, то просто прохожу мимо. Подруги лучше, чем Меган, невозможно представить. Взлеты, падения — она всегда рядом. И я хочу быть для нее таким же человеком. Счастлива, что она нашла время поболеть за меня в прошлый раз», — заявила теннисистка.

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Герцогиня Сассекская Меган во время матча с участием Серены Уильямс и Серена Уильямс во время свадьбы герцогини Сассекской Меган, коллаж "Газеты.Ru" Герцогиня Сассекская Меган во время матча с участием Серены Уильямс и Серена Уильямс во время свадьбы герцогини Сассекской Меган, коллаж "Газеты.Ru"
Герцогиня Сассекская Меган во время матча с участием Серены Уильямс и Серена Уильямс во время свадьбы герцогини Сассекской Меган, коллаж "Газеты.Ru"

Герцогиня Сассекская Меган во время матча с участием Серены Уильямс и Серена Уильямс во время свадьбы герцогини Сассекской Меган, коллаж "Газеты.Ru"

Andrew Couldridge/Reuters и Owen Humphreys/AP
15:50

Халеп лишь один раз побеждала Уильямс — на групповом этапе Итогового турнира WTA в 2014 году. Однако в отдельно взятом матче все может измениться. На этом Уимблдоне румынка действовала уверенно и обыграла таких непростых соперниц, как Виктория Азаренко, Элина Свитолина и 15-летняя сенсация турнира Кори Гауфф. Все они действовали очень агрессивно и напористо — прямо как любит Серена. Так что можно сказать, что Халеп прошла лучшую из возможных подготовок к финалу с Уильямс.

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...all white baby ��

Публикация от Simona Halep (@simonahalep)

15:45

Пока что явным фаворитом встречи выглядит Серена, в активе которой девять побед в десяти матчах против Халеп. Американка, как правило, играет довольно уверенно, и ее сложно вывести из равновесия и заставить часто ошибаться (истерику в финале US Open — 2018 вынесем за скобки). Так что Халеп, скорее всего, придется придумать что-то поинтереснее, а не просто стойко выдерживать атаки и затягивать соперницу в долгие перестрелки в надежде на ошибку.

15:40

Серене остается выиграть лишь один турнир «Большого шлема», чтобы сравняться с великой Маргарет Корт по количеству побед на «мэйджорах» — 24. В последний раз американке удавалось покорить ТБШ в 2017 году на Australian Open. После этого она потерпела несколько поражений в финалах, в том числе и на Уимблдоне в прошлом году.

Нет сомнений, что сегодня Уильямс приложит все усилия, чтобы сделать решающий шаг к долгожданному рекорду.

15:35

Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

15:30

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция финального матча женского одиночного разряда на Уимблдоне между американкой Сереной Уильямс и Симоной Халеп из Румынии.