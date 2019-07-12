На глазах у Меган Маркл: Халеп громит Серену в финале Уимблдона. LIVE

Серене остается выиграть лишь один турнир «Большого шлема», чтобы сравняться с великой Маргарет Корт по количеству побед на «мэйджорах» — 24. В последний раз американке удавалось покорить ТБШ в 2017 году на Australian Open. После этого она потерпела несколько поражений в финалах, в том числе и на Уимблдоне в прошлом году.

Нет сомнений, что сегодня Уильямс приложит все усилия, чтобы сделать решающий шаг к долгожданному рекорду.