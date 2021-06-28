«Суперливень» накрыл Москву
Сильный дождь, обрушившийся на Москву днем в понедельник, принес до 70% месячной нормы осадков. При этом наиболее интенсивный ливень ожидается в вечерний час пик.
Непогода уже привела к подтоплению нескольких станций метро, нарушению движения трамваев, автобусов и электробусов. Перекрыто движение на участке Дмитровского шоссе. Сильный ветер повалил 12 деревьев, несколько рекламных щитов, витрины магазинов, а также временный навес на восьмиэтажном неэксплуатируемом здании.
Последствия «суперливня» в столице — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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