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«Суперливень» накрыл Москву

Сильный дождь, обрушившийся на Москву днем в понедельник, принес до 70% месячной нормы осадков. При этом наиболее интенсивный ливень ожидается в вечерний час пик.

Непогода уже привела к подтоплению нескольких станций метро, нарушению движения трамваев, автобусов и электробусов. Перекрыто движение на участке Дмитровского шоссе. Сильный ветер повалил 12 деревьев, несколько рекламных щитов, витрины магазинов, а также временный навес на восьмиэтажном неэксплуатируемом здании.

Последствия «суперливня» в столице — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Женщина на одной из улиц города во время дождя, 28 июня 2021 года
Автомобили едут по улице Петровка в Москве после дождя, 28 июня 2021 года
Сотрудники МЧС и коммунальных служб убирают фрагменты металлического шифера и деревянных перекрытий части крыши здания на улице Правды в Москве, обрушившейся из-за сильного ветра во время дождя, 28 июня 2021 года
Люди на улице Свободы после дождя, 28 июня 2021 года
Девушка на одной из улиц города во время дождя, 28 июня 2021 года
Подтопленный автомобильный тоннель во время ливня на одной из улиц города, 28 июня 2021 года
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Люди на улице Свободы после дождя, 28 июня 2021 года
Машины на улице Большая Никитская во время дождя, 28 июня 2021 года
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