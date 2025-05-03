День жен-мироносиц: какого числа отмечают праздник и почему его называют православным женским днем

Кто такие жены-мироносицы, когда и как отмечают их праздник в 2025 году

Ежегодно во второе воскресенье после Пасхи Русская православная церковь отмечает День памяти святых жен-мироносиц. Это светлый праздник, наполненный благодарностью к женской мудрости и смирению. Кто такие жены-мироносицы, почему их так называют и как принято отмечать этот день — в материале «Газеты.Ru».

Кто такие святые жены-мироносицы и когда день их памяти

В День жен-мироносиц православная церковь вспоминает женщин, преданно заботившихся об Иисусе Христе во время Его земной жизни и после распятия. Этот праздник — гимн женской вере, преданности и любви, ставшим ярким примером для всех христиан.

4 мая отмечают День жен-мироносиц в 2025 году

Подробно об истории праздника «Газете.Ru» рассказал священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве Николай Конюхов.

«Жены-мироносицы первые пришли к гробу, чтобы помазать тело своего учителя благовонным маслом — миро. Именно поэтому со временем их и стали называть мироносицами. Их поступок — проявление максимальной женской верности, любви, милосердия и стойкости в своих убеждениях», — пояснил священник.

close Мария Магдалина помазывает ноги Иисуса, фреска 1450 года, фрагмент, Святой Сигизмунд, Италия Global Look Press

После ареста Христа в Гефсиманском саду все Его ученики разбежались. Лишь апостол Иоанн присутствовал во время распятия Христа, исхода Его Духа и снятия Его с креста. А еще у подножия креста стояла группа женщин — мироносицы. Это они во время земной жизни Иисуса сопровождали его повсюду, заботились о ночлеге и пище. В момент страданий и смерти Спасителя они, как могли, утешали его мать — Деву Марию.

Жены-мироносицы знали, где погребен Иисус. По иудейскому обычаю, тело покойного перед погребением умащали благовониями и заворачивали в ткань. Ввиду спешных похорон обряд был выполнен не полностью. В воскресенье мироносицы отправились к гробнице Иисуса, чтобы отдать ему погребальные почести и умастить тело ароматным миро. Они не знали, есть ли у гробницы стражники и удастся ли им войти туда, однако стремление позаботиться о теле Учителя было сильным и непреклонным.

Согласно Евангелию от Луки, рано утром в воскресенье мироносицы пришли к гробнице и нашли ее открытой — огромный камень был отвален от входа. Войдя внутрь, они не нашли тела Учителя. Затем женщинам явились ангелы, возвестившие о воскресении Христовом. Именно мироносицы отправились сообщить эту счастливую весть апостолам. После чего Петр поспешил к гробу и нашел там только ткань, которой оборачивали тело Спасителя.

В Евангелии от Иоанна сказано, что первой о воскресении Христа узнала мироносица Мария Магдалина. Увидев гробницу пустой, она плакала, так как решила, что тело Учителя похитили. Затем, обернувшись, увидела воскресшего Иисуса, но сперва не узнала его. Мария Магдалина приняла его за садовника, который куда-то вынес тело. Когда Спаситель заговорил с ней, она узнала Его и возвестила о воскрешении апостолам.

close Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Жены-мироносицы по именам

Точно не известно, сколько всего было жен-мироносиц. Согласно церковной традиции вспоминают нескольких учениц Христа:

Мария Магдалина

Мария Магдалина вместе с «другой Марией» первой из людей удостоилась увидеть воскресшего Иисуса Христа. Как и многие ученики Спасителя, она родилась в Галилее — в местечке Магдалы. Согласно Евангелию, Магдалина была одержима семью бесами. Христос избавил ее от одержимости, после чего женщина преданно последовала за ним. Вопреки традициям того времени, разрешающим проповедовать только мужчинам, она смело рассказывала о Воскресении Христовом людям.

Мария Клеопова, мать Иакова и Иосии

Эта мироносица приходилась родственницей Иисусу. Считается, что она была дочерью Иосифа Обручника от первого брака. Они были очень дружны с Девой Марией. Со временем Иосиф выдал дочь замуж за своего младшего брата Клеопу. Эту мироносицу называют Иаковлевой, потому что ее сын Иаков был одним из апостолов от семидесяти (последователи Иисуса Христа, проповедовавшие его учение в I веке).

Марфа и Мария, сестры Лазаря

Об этих женах-мироносицах мало сведений. Известно, что обе являются сестрами Лазаря, которого воскресил Христос. Вместе с братом они уехали на Кипр, где сопровождали его в епископском служении.

Иоанна

Была супругой знатного чиновника Хузы при дворе правителя Галилеи Ирода Антипы. Известно, что эта мироносица занимала высокое положение в обществе и обладала мощными связями. Когда Иисус проповедовал, она взяла на себя основную ношу по обеспечению апостольской общины питанием и ночлегом. Бесконечно благодарная Иисусу за исцеление ее тяжелобольного сына, она всюду следовала за ним.

Сусанна

Об этой мироносице сохранилось мало сведений. Известно, что она служила Христу «своим имением», что говорит о ее высоком положении в обществе.

Саломия

Известно, что родом она была из Галилеи и являлась матерью апостолов Иакова и Иоанна. Когда апостолы последовали за Спасителем, Саломия присоединилась к женам-мироносицам.

close Семь жён-мироносиц (икона, н. XIX века) Wikimedia Commons

Традиции и символика Дня жен-мироносиц

День жен-мироносиц считается православным женским днем — аналогом 8 Марта.

«8 Марта — это светский праздник. Конечно, мы и в этот день поздравляем наших женщин, но все-таки именно День жен-мироносец в христианской традиции считается основным. Мы восхищаемся мироносицами и тем, что есть в наших любимых женщинах. Это праздник всех потрясающих наших матерей, жен и дочерей. У нас в храме есть традиция дарить прихожанкам в этот день цветы», — рассказал Николай Конюхов.

Священник отметил, что в Евангелии не так много сказано про жен-мироносиц. Но то, что сказано, поражает воображение. Их отличала искренняя, всепоглощающая любовь к Христу, крепкая вера, надежда и преданность.

У жен-мироносиц можно поучиться верности и умению доверять Богу. Ведь они могли бы испугаться трудностей. Например, того, что к гробу Господня привален огромный камень и отодвинуть его женщинам не под силу. Но у мироносиц получалось с доверием отнестись к Богу и не испугаться этих трудностей. Они пришли к гробу Господня и увидели, как ангел отвалил тяжелый камень. Поэтому хочется сегодня всем женщинам пожелать, чтобы они не боялись камней, которые встретятся у них на пути, как бы огромны они ни были. Потому что Господь, видя их смелость, любовь, эмпатию, все эти камни отвалит и поможет пройти даже туда, куда, кажется, пройти невозможно. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве

Как отпраздновать День жен-мироносиц

В воскресенье 4 мая в храмах будут служить Воскресное пасхальное богослужение. Вместе с мироносицами в этот день почитают тайных учеников Спасителя — Никодима и Иосифа Аримафейского.

Священник Николай Конюхов советует обязательно прийти в этот день в храм, помолиться и причаститься.

«В День жен-мироносиц мы особенно выделяем наших дорогих прихожанок, поздравляем их, молимся за них», — добавил он.

В этот день читают акафист святым женам-мироносицам, молитвы ко святой равноапостольной Марии Магдалине, к святым Марфе и Марии, сестрам Лазаря. Женам-мироносицам молятся об исцелении и обретении здоровья, укреплении веры, стойкости и твердости духа, избавлении от греховных пристрастий и искушений, смирении, терпении, добрых делах и милосердии к ближним, о помощи в бедах и трудных ситуациях.