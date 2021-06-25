Есть жертвы: разрушительный торнадо обрушился на Чехию
Торнадо, обрушившийся вечером 24 июня на города Бржецлав и Годонин на юго-востоке Чехии, унес жизни пяти человек, пострадали около 200. В зоне стихийного бедствия продолжаются спасательные работы — под развалинами домов могут находиться люди. Торнадо разрушил около тысячи домов, а также уничтожил линии электропередачи. Только в городах Бржецлав и Годонин без света остались 40 тыс. человек.
Метеорологи называют это торнадо одним из самых масштабных за историю Чехии. Его мощность достигла уровня F-4 по шкале Футзиты (333–418 км/ч). Власти оценивают ущерб в десятки миллионов чешских крон. Сбор средств уже открыли благотворительные организации — по словам представителя фонда Via, к 25 июня удалось собрать 34 млн крон.
Последствия стихийного бедствия — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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