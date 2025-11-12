В Красногорске ребенок подобрал деньги и лишился пальцев

В Красногорске ребенку оторвало пальцы после того, как он поднял сверток денег

В подмосковном Красногорске девятилетний мальчик поднял с земли сверток денег, который взорвался. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Это произошло вечером во вторник на улице Пионерской, когда ребенок возвращался с тренировки.

«[Он] заметил купюры рядом с детской площадкой, наклонился — и прогремел взрыв», — пишет Baza.

По предварительным данным, мальчику повредило руку, несколько пальцев оторвало. Его госпитализировали.

Информацию о взрыве подтвердил тренер спортивного клуба в Красногорске в разговоре с Telegram-каналом «Осторожно, новости». Мужчина рассказал, что вышел из зала и увидел, что на асфальте лежит мальчик, у которого одна рука была в крови. Он спросил, нужна ли помощь, но на месте уже была бригада скорой помощи. Тренер добавил, что не знает ничего о взрывном устройстве.

