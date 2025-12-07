На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На востоке Москвы в руках у подростка взорвалась полученная от друга петарда

112: подросток пострадал при взрыве петарды в Москве
true
true
true
close
Ben Schonewille/Shutterstock/FOTODOM

На востоке Москвы в руках 12-летнего подростка взорвалась петарда. Об этом сообщает 112.

Источник Telegram-канала рассказал, что петарду дал мальчику друг. После взрыва подросток получил ожог третьей степени (один из самых тяжелых видов ожоговых травм, поражающий все слои кожи. — «Газета.Ru») и травму в области верхних конечностей и груди. На место происшествия прибыли медики.

Прошлой весной подросток из Свердловской области подорвался на гранате в школе. В учебном заведении села Логиново проходило школьное мероприятие, страйкбольная граната была задействована как часть сценического реквизита. После репетиции ее оставили в учебном кабинете. Шестиклассник взял гранату и случайно дернул за чеку, из-за чего получил ожоги кистей рук и ушибленную рану пальца.

Межрайонная прокуратура подала иск в суд, потребовав от школы компенсировать подростку моральный вред и возместить расходы на лечение. В итоге законный представитель ученика и школа договорились мирно. Образовательное учреждение выплатило пострадавшему 20 тыс. руб. за моральный вред и 2,2 тыс. руб. на лечение.

Ранее в Красногорске ребенок подобрал деньги и лишился пальцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами