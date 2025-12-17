На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин раскрыл число населенных пунктов, освобожденных ВС РФ с начала года

Путин: ВС РФ с начала 2025 года взяли под контроль более 300 населенных пунктов
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие с начала текущего года взяли под контроль более 300 населенных пунктов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы», — сказал глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

Он добавил, что среди взятых под контроль населенных пунктов есть такие, которые насыщены долговременными фортификационными сооружениями.

17 декабря пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что военнослужащие страны выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта Герасимовка в Днепропетровской области. По данным ведомства, задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Восток».

Накануне украинский аналитический портал Deep State написал, что военные Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Серебрянка в Донецкой народной республике. Благодаря этому российские бойцы открыли себе путь на город Северск.

Ранее подразделения ВС РФ взяли под контроль село в Харьковской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами