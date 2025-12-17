Путин: ВС РФ с начала 2025 года взяли под контроль более 300 населенных пунктов

Российские военнослужащие с начала текущего года взяли под контроль более 300 населенных пунктов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы», — сказал глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

Он добавил, что среди взятых под контроль населенных пунктов есть такие, которые насыщены долговременными фортификационными сооружениями.

17 декабря пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что военнослужащие страны выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта Герасимовка в Днепропетровской области. По данным ведомства, задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Восток».

Накануне украинский аналитический портал Deep State написал, что военные Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Серебрянка в Донецкой народной республике. Благодаря этому российские бойцы открыли себе путь на город Северск.

Ранее подразделения ВС РФ взяли под контроль село в Харьковской области.