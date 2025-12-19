«Газета.Ru» показала обстановку внутри Гостиного двора перед прямой линией с Путиным

В Гостином дворе для аккредитованных журналистов на мероприятии «Итоги года с Владимиром Путиным» организован фуршет. Об этом сообщили корреспондент «Газеты.Ru» Арина Ткачук.

Гостей угощают блинчиками с мясом, сэндвичами, свежей выпечкой, сырниками, а также соком, чаем, фруктами и водой. Также на столах есть различные десерты и сладкие добавки.

Журналисты собрались перед входом в Гостиный двор еще с раннего утра. Даже за 15 минут до начала регистрации на входе уже выстраивались длинные очереди. Журналистов с аппаратурой начали пропускать заранее, чтобы подготовиться к мероприятию. Некоторые работники СМИ заняли очередь в 8 часов утра.

«Итоги года с Владимиром Путиным» начнутся в 12:00 мск. Президент РФ готовился к мероприятию несколько дней, работая до глубокой ночи, как рассказал его официальный представитель Дмитрий Песков.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря. Всего было получено более 2 млн обращений к президенту. Их расшифровкой, как и в 2024 году, занимался GigaChat.

Ранее на прямую линию с Путиным пытались пронести квашеную капусту.