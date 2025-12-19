На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Толпа журналистов собралась у Гостиного двора перед прямой линией с Путиным

Перед прямой линией с Путиным у Гостиного двора образовалась гигантская очередь
true
true
true

Перед началом прямой линии с президентом Владимиром Путиным у Гостиного двора в Москве собралась очередь журналистов. Кадры с большим скоплением людей показал корреспондент «Газеты.Ru» Арина Ткачук.

Сообщается, что даже за 15 минут до начала регистрации на входе уже выстраивались длинные очереди. Журналистов с аппаратурой начали пропускать заранее, чтобы подготовиться к мероприятию. Некоторые работники СМИ заняли очередь в 8 часов утра.

Корреспондент отметил, что среди собравшихся были люди в экстравагантных нарядах, включая кокошники, предположительно, чтобы привлечь внимание президента или его пресс-секретаря. При этом у участников мероприятия на входе изымают спреи, капли для носа, шоколадные батончики, напитки. Предметы складывают в специальные контейнеры у рамок металлоискателей — после окончания мероприятия участники смогут забрать свои вещи.

Прямая трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» начнется в 12:00 мск. Президент РФ готовился к мероприятию несколько дней, работая до глубокой ночи, как рассказал его официальный представитель Дмитрий Песков.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря. Всего было получено более 2 млн обращений к президенту. Их расшифровкой, как и в 2024 году, занимался GigaChat.

Ранее иностранные журналисты рассказали, какие вопросы хотят задать Путину.

